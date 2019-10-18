Поправки в Налоговый кодекс РФ чуть не «обрушили» промышленные предприятия

В Минфине отреагировали на поправки, которые были приняты в сентябре. Если бы они вступили в силу, с 2020 года организациям пришлось бы платить 2% налог со всей недвижимости. Чиновники признали «неточности» и прорабатывают новые поправки в НК РФ.
По данным Коммерсантъ, формулировка может привести к «существенному росту налоговой нагрузки» для предпринимателей в ближайшем будущем. Больше всего она должна была ударить по налогообложению промышленных объектов. Однако 29 сентября законопроект был подписан Путиным. Два источника “Ъ” в крупных компаниях считают, что «вопрос решен». В Минфине подтвердили, что в ближайшее время в Госдуме примут необходимые дополнения к уже принятому закону.