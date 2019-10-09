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Собственникам деловых центров в Тюмени увеличили налог на имущество почти в 10 раз

9 октября 2019, 12:44
Фото: pixabay.com
Собственники офисов в ДЦ «Союз» на улице Одесская, 9 сообщили, что им увеличили налог на имущество сразу в 10 раз. Подобные суммы не может перекрыть даже плата с аренды.
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Тюмень

По словам одного из предпринимателей, раньше он платил 19 тыс. рублей, но сейчас ему пришла платёжка на 178 тыс. По данным URA.RU, департамент имущественных отношений региона включил ряд зданий ТЦ в перечень «административно-деловых центров». Для этих объектов ставка налога составляет 2% от кадастровой стоимости. Ранее предприниматели платили по балансовой стоимости объекта.

На данный момент собственники обратились в департамент с просьбой об исключении центра из перечня. До конца октября оно будет рассмотрено. В налоговой службе отметили, что не могут влиять на решение областных властей. Часть собственников обратилась за помощью к депутатам от КПРФ.

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«Помещения еще в залоге, а платить нужно и ипотеку и налоги. Оптимизироваться не возможно. Расходы превысили доходы! Что людям делать?», - отметил один из пользователей тюменского паблика.

#Новости#Налоги#Бизнес#Тюмень#Александр Мязин#Экономика
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