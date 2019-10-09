Собственникам деловых центров в Тюмени увеличили налог на имущество почти в 10 раз

По словам одного из предпринимателей, раньше он платил 19 тыс. рублей, но сейчас ему пришла платёжка на 178 тыс. По данным URA.RU, департамент имущественных отношений региона включил ряд зданий ТЦ в перечень «административно-деловых центров». Для этих объектов ставка налога составляет 2% от кадастровой стоимости. Ранее предприниматели платили по балансовой стоимости объекта.
На данный момент собственники обратились в департамент с просьбой об исключении центра из перечня. До конца октября оно будет рассмотрено. В налоговой службе отметили, что не могут влиять на решение областных властей. Часть собственников обратилась за помощью к депутатам от КПРФ.
«Помещения еще в залоге, а платить нужно и ипотеку и налоги. Оптимизироваться не возможно. Расходы превысили доходы! Что людям делать?», - отметил один из пользователей тюменского паблика.