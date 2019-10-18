Открытие нового участка дороги на Федорова сократит пробки в Восточном мкр

Новый отрезок дороги на участке от улицы Широтной до объездной дороги поможет перераспределить транспортные потоки и сократит число заторов в Восточном микрорайоне.
Теперь по улице Федорова можно выехать на кольцевую дорогу и быстро добраться до торговых центров на улице Менделеева. Дорожники проложили 4 полосы проезжей части, обустроили тротуары шириной 2,25 м, велосипедные дорожки, ливневки, канализацию и смонтировали освещение.
Как отметил глава Тюмени Руслан Кухарук, новый участок дороги на улице Федорова позволит разгрузить Пермякова и Мельникайте. Строительство объекта началось в 2018 году. После процедуры изъятия земельных участков под гаражами работы продолжились, сегодня они практически завершены. В настоящее время остался небольшой островок гаражных кооперативов, который не мешает движению. Специалисты проводят мониторинг движения транспорта, чтобы в случае необходимости отрегулировать работу светофоров. Скоро этот участок дороги будет включен в маршрут общественного транспорта, а вдоль дороги высадят крупномерные зеленые насаждения.