nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Открытие нового участка дороги на Федорова сократит пробки в Восточном мкр

18 октября 2019, 10:04
Фото: Администрация г.Тюмень
Открытие участка автомагистрали от Широтной до объездной дороги облегчит движение транспорта в Восточном микрорайоне.

Новый отрезок дороги на участке от улицы Широтной до объездной дороги поможет перераспределить транспортные потоки и сократит число заторов в Восточном микрорайоне.

Теперь по улице Федорова можно выехать на кольцевую дорогу и быстро добраться до торговых центров на улице Менделеева. Дорожники проложили 4 полосы проезжей части, обустроили тротуары шириной 2,25 м, велосипедные дорожки, ливневки, канализацию и смонтировали освещение.

После ремонта дороги на Червишевском тракте водители реже стоят в пробках
Узнать подробнее

Как отметил глава Тюмени Руслан Кухарук, новый участок дороги на улице Федорова позволит разгрузить Пермякова и Мельникайте. Строительство объекта началось в 2018 году. После процедуры изъятия земельных участков под гаражами работы продолжились, сегодня они практически завершены. В настоящее время остался небольшой островок гаражных кооперативов, который не мешает движению. Специалисты проводят мониторинг движения транспорта, чтобы в случае необходимости отрегулировать работу светофоров. Скоро этот участок дороги будет включен в маршрут общественного транспорта, а вдоль дороги высадят крупномерные зеленые насаждения.

#Новости#Пробки#Строительство#ДТП#ГИБДД#Дороги#Тюмень#Виктория Ахремчук#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25