Открытие нового участка дороги на Федорова сократит пробки в Восточном мкр

Как отметил глава Тюмени Руслан Кухарук, новый участок дороги на улице Федорова позволит разгрузить Пермякова и Мельникайте. Строительство объекта началось в 2018 году. После процедуры изъятия земельных участков под гаражами работы продолжились, сегодня они практически завершены. В настоящее время остался небольшой островок гаражных кооперативов, который не мешает движению. Специалисты проводят мониторинг движения транспорта, чтобы в случае необходимости отрегулировать работу светофоров. Скоро этот участок дороги будет включен в маршрут общественного транспорта, а вдоль дороги высадят крупномерные зеленые насаждения.