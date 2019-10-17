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После ремонта дороги на Червишевском тракте водители реже стоят в пробках

17 октября 2019, 11:12
Фото: pixabay.com
Специалисты проверили поворот на поселок Комарово с Червишевского тракта. Недавно тут прошел ремонт, который позволил разгрузить дороги.
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Тюмень

Отмечается, что на данном участке велись промежуточные работы по увеличению пропускной способности трассы. Дорожники проложили ещё одну полосу для автомобилистов. Длинна новой полосы – 180 метров, качество дорожного полотна хорошее.

Новая полоса позволяет быстрее заезжать в Комарово и микрорайон Преображенский. Более того, интервал горения красного света на перекрестке сократился с 2 до 1,5 минут, сообщает Вслух.ру.

По данным ГУС Тюменской области, улица Мельникайте будет продлена до Червишевского тракта. Дорожники рассматривают возможность строительства новых дорог без возведения развязки. Проект ещё должен пройти стадию обсуждения и включает в себя прогноз транспортных потоков в Тюмени до 2040 года.

#Новости#Дорожные пробки#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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