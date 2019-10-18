Кредитные истории миллиона россиян оказались в интернете

По данным Коммерсантъ, информация о базе данных отправлена в БКИ. Между тем вероятность распространения базы по сети достаточно высокая. Её проиндексировали основные поисковые сети.
Эксперты предполагают, что утечка связана с микрофинансовой компанией «Гринмани». Основной объем данных – 52 гигабайта. Здесь можно найти паспортные данные и иные документы представленные заёмщиком. Все клиенты имеют скоринговый балл, оценивающий финансовые возможности заёмщика и кредитную нагрузку.
В сентябре 2019 года Центробанк исключил МФК «Гринмани» из реестра МФО. Фирма занимала 13-е место по размеру предоставленных займов физическим лицам в РФ.