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Кредитные истории миллиона россиян оказались в интернете

18 октября 2019, 13:21
Фото: pixabay.com
Специалисты по безопасности в сети отмечают, что в свободном доступе появились данные по кредитным историям миллиона россиян. Информация обнаружена 10 октября текущего года.

По данным Коммерсантъ, информация о базе данных отправлена в БКИ. Между тем вероятность распространения базы по сети достаточно высокая. Её проиндексировали основные поисковые сети.

Эксперты предполагают, что утечка связана с микрофинансовой компанией «Гринмани». Основной объем данных – 52 гигабайта. Здесь можно найти паспортные данные и иные документы представленные заёмщиком. Все клиенты имеют скоринговый балл, оценивающий финансовые возможности заёмщика и кредитную нагрузку.

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В сентябре 2019 года Центробанк исключил МФК «Гринмани» из реестра МФО. Фирма занимала 13-е место по размеру предоставленных займов физическим лицам в РФ.

#Новости#Кредиты#Интернет#Александр Мязин#Общество
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