Казахстанцы пытались незаконно провезти в регион две тонны мяса и меда

Пресечены 19 попыток ввозя мяса, фруктов и овощей. На границе обнаружены 670 килограммов мясной и молочной продукции без соответствующих сертификатов. Около 1,5 тонн пищевой продукции имели просроченные санитарные документы.
Данные товары были возвращены обратно в Республику Казахстан, перевозчики привлечены к ответственности.
В начале октября Россельхознадзор заявил о попытке провести в Тюменскую область около тонны продуктов без документов. Почти 600 кг мяса птицы и колбасных изделий не имела санитарной экспертизы. Партия лука, перца и гранатов была отправлена обратно в Казахстан.