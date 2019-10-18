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Казахстанцы пытались незаконно провезти в регион две тонны мяса и меда

18 октября 2019, 14:41
Фото: pixabay.com
Инспекторы Россельхознадзора совместно с ФСБ Тюменской области проверили сотни тонн грузов, которые пересекли ППУ «Казанское» в середине октября. В результате совместных рейдов обнаружено около 2 тонн некачественного продовольствия.

Пресечены 19 попыток ввозя мяса, фруктов и овощей. На границе обнаружены 670 килограммов мясной и молочной продукции без соответствующих сертификатов. Около 1,5 тонн пищевой продукции имели просроченные санитарные документы.

Данные товары были возвращены обратно в Республику Казахстан, перевозчики привлечены к ответственности.

В начале октября Россельхознадзор заявил о попытке провести в Тюменскую область около тонны продуктов без документов. Почти 600 кг мяса птицы и колбасных изделий не имела санитарной экспертизы. Партия лука, перца и гранатов была отправлена обратно в Казахстан.

#Новости#Тюменская область#Продукты#Александр Мязин#Происшествия
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