Казахстанцы пытались незаконно провезти в регион две тонны мяса и меда

В начале октября Россельхознадзор заявил о попытке провести в Тюменскую область около тонны продуктов без документов. Почти 600 кг мяса птицы и колбасных изделий не имела санитарной экспертизы. Партия лука, перца и гранатов была отправлена обратно в Казахстан.