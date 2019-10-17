В Тюмени за многомиллионные хищения будут судить участников ОПГ

В отношении двух жителей Нижнего Новгорода направлено в суд уголовное дело по статье «Кража, совершенная организованной группой, в крупном и особо крупном размере».
С 2014 по 2019 г. обвиняемые совершили 28 квартирных краж в разных городах: Екатеринбурге, Уфе, Тюмени, Самаре и Красноярске. Как правило, их интересовали деньги, валюта и драгоценности. Ущерб от действий злоумышленников составил свыше 46 млн рублей.
После очередной кражи они покинули Тюмень, а чуть позднее были задержаны в Нижнем Новгороде. Обвиняемые заключены под стражу. Во время обысков по месту жительства нижегородцев была обнаружена часть похищенного имущества.
Материалы уголовного дела направлены в суд Тюмени. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.