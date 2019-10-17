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В Тюмени за многомиллионные хищения будут судить участников ОПГ

17 октября 2019, 09:05
Фото: Наш город / 1Mi
В суд Тюмени направлено уголовное дело в отношении двух нижегородцев, обвиняемых в хищении чужого имущества на сумму свыше 46 млн рублей.
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Тюмень

В отношении двух жителей Нижнего Новгорода направлено в суд уголовное дело по статье «Кража, совершенная организованной группой, в крупном и особо крупном размере».

С 2014 по 2019 г. обвиняемые совершили 28 квартирных краж в разных городах: Екатеринбурге, Уфе, Тюмени, Самаре и Красноярске. Как правило, их интересовали деньги, валюта и драгоценности. Ущерб от действий злоумышленников составил свыше 46 млн рублей.

После очередной кражи они покинули Тюмень, а чуть позднее были задержаны в Нижнем Новгороде. Обвиняемые заключены под стражу. Во время обысков по месту жительства нижегородцев была обнаружена часть похищенного имущества.

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Материалы уголовного дела направлены в суд Тюмени. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

#Новости#Криминал#Кражи#Происшествия#ОПГ#Тюмень#Виктория Ахремчук
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