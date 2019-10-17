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Тюменские врачи ищут мальчика, попавшего под машину 15 октября

17 октября 2019, 05:19
Фото: 1Mi
Розыск пострадавшего в ДТП ребенка
В Тюмени врачи ОКБ №2 разыскивают пятилетнего мальчика, которого 15 октября сбили на улице Парфенова.
Сюжет
Дети

По информации Госавтоинспекции по Тюменской области, ребенок переходил дорогу вне пешеходного перехода. В этот момент его сбил водитель автомобиля Skoda. Очевидцы ДТП остановили проезжающую мимо бригаду скорой помощи, которая после осмотра и оказания первой помощи доставила пострадавшего в ОКБ №2.

В больнице у мальчика диагностировали ушибы и провели исследование для исключения более серьезных. Родственники ребенка не стали дожидаться результатов и забрали его домой.

Ребенка и его родителей разыскивают в связи с тем, что у мальчика не исключена более тяжелая травма, которую он мог получить в результате наезда автомобиля. Их просят незамедлительно обратиться за медицинской помощью пока не начались осложнения.

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