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Тюменка не смогла улететь в Грузию из-за продажи алкоголя ребенку

17 октября 2019, 10:57
Фото: pixabay.com
Тюменка не смогла улететь в Грузию из-за штрафа за продажу алкоголя несовершеннолетнему. Пограничная служба не пустила её на борт самолета.
Сюжет
Тюмень

По данным УФССП области, женщина получила штраф в размере 30 тыс. рублей. При этом она не погасила задолженность в установленные законом сроки. Через некоторое время она купила билет на рейс трансферный до Грузии. Только в аэропорту она узнала о запрете выезда за рубеж.

Её пришлось вернуться в Тюмень и оплатить имеющуюся задолженность. В настоящее время запрет на выезд из страны снят.

В середине года бизнесмен не смог выехать из Тюменской области в Казахстан. Приставы выявили у него долги на 300 тыс. рублей за услуги теплоснабжения. Сотрудники ФССП тюменской области отмечают, что узнать о возможных задолженностях можно на официальном сайте службы без прохождения регистрации.

#Новости#Судебные приставы#Долги#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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