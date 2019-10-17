Тюменка не смогла улететь в Грузию из-за продажи алкоголя ребенку

По данным УФССП области, женщина получила штраф в размере 30 тыс. рублей. При этом она не погасила задолженность в установленные законом сроки. Через некоторое время она купила билет на рейс трансферный до Грузии. Только в аэропорту она узнала о запрете выезда за рубеж.
Её пришлось вернуться в Тюмень и оплатить имеющуюся задолженность. В настоящее время запрет на выезд из страны снят.
В середине года бизнесмен не смог выехать из Тюменской области в Казахстан. Приставы выявили у него долги на 300 тыс. рублей за услуги теплоснабжения. Сотрудники ФССП тюменской области отмечают, что узнать о возможных задолженностях можно на официальном сайте службы без прохождения регистрации.