Тюменка не смогла улететь в Грузию из-за продажи алкоголя ребенку

По данным УФССП области, женщина получила штраф в размере 30 тыс. рублей. При этом она не погасила задолженность в установленные законом сроки. Через некоторое время она купила билет на рейс трансферный до Грузии. Только в аэропорту она узнала о запрете выезда за рубеж.