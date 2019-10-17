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Пошлина на экспорт нефти из России с 1 ноября увеличится

17 октября 2019, 13:54
Фото: pxhere.com
С 1 ноября текущего года пошлина на экспортируемую нефть из России увеличится на 1,1 доллар – до 88,2 долларов. Месяцем ранее она составляла 87,2 доллара за тонну.

По данным Минфина, средняя стоимость нефти Urals в период исследования с 15 сентября по 14 октября текущего года составила 60,08 долларов за баррель (438,6 долларов за тонну).

Как сообщает oilcapital.ru, льготная ставка для некоторых нефтяных месторождений на территориях Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения, по-прежнему остается нулевой. Новые расчеты не распространяются на формулировки, принятые в ходе налогового маневра от 1 февраля 2015 года.

Также с 1 октября пошлина на высоковязкую нефть увеличится с 8,7 долларов до 8,8 долларов, на светлые нефтепродукты и масла – с 26,1 долларов до 26,4 долларов; на темные – с 87,2 долларов до 88,3 долларов. Экспортная пошлина товарного бензина составит 26,4 доллара, а прямогонного (нафта) – 48,5 долларов.

Также возрастет и пошлина на кокс – до 5,7 доллара за тонну. Пошлина на сжиженный газ по прежнему останется на нуле.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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