Мошенники взломали аккаунт в соцсети и похитили у тоболячки 30 тыс. рублей

Вскоре ей еще раз написала «тетя» и под различными предлогами попросила занять еще 20 тыс. рублей. С родственницей пострадавшая связалась лишь вечером по телефону. По словам тети, она не просила переводить ей деньги. Как позже выяснилось, ее аккаунт взломали мошенники.