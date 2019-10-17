Мошенники взломали аккаунт в соцсети и похитили у тоболячки 30 тыс. рублей

По словам пострадавшей, ей в одной из социальных сетей пришло сообщение от тети, которая просила одолжить ей 10 тыс. рублей. Не заметив подвоха женщина перевела деньги на счет карты, номер которой она получила в сообщение.
Вскоре ей еще раз написала «тетя» и под различными предлогами попросила занять еще 20 тыс. рублей. С родственницей пострадавшая связалась лишь вечером по телефону. По словам тети, она не просила переводить ей деньги. Как позже выяснилось, ее аккаунт взломали мошенники.
Стражи правопорядка напоминают, что сообщения в социальных сетях, даже от друзей и родственников, с просьбой занять деньги, лучше перепроверять позвонив им лично. Ни в коем случае нельзя переводить денежные средства, не убедившись в достоверности полученной информации.