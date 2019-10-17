nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Мошенники взломали аккаунт в соцсети и похитили у тоболячки 30 тыс. рублей

17 октября 2019, 05:47
Фото: 1Mi
Мошенники в соцсетях
В полицию города Тобольска обратилась женщина, которая рассказала, что мошенники обманули ее в соцсети и похитили 30 тыс. рублей.

По словам пострадавшей, ей в одной из социальных сетей пришло сообщение от тети, которая просила одолжить ей 10 тыс. рублей. Не заметив подвоха женщина перевела деньги на счет карты, номер которой она получила в сообщение.

Вскоре ей еще раз написала «тетя» и под различными предлогами попросила занять еще 20 тыс. рублей. С родственницей пострадавшая связалась лишь вечером по телефону. По словам тети, она не просила переводить ей деньги. Как позже выяснилось, ее аккаунт взломали мошенники.

Стражи правопорядка напоминают, что сообщения в социальных сетях, даже от друзей и родственников, с просьбой занять деньги, лучше перепроверять позвонив им лично. Ни в коем случае нельзя переводить денежные средства, не убедившись в достоверности полученной информации.

Материалы по теме
Знакомился с девушками в соцсетях: в Тюменской области задержали мошенника
#Новости#Тюменская область#Мошенничество#Соцсети#Тобольск#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25