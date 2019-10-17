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Лето не уходи: 10 лайфхаков как избавиться от осенней хандры

17 октября 2019, 04:34
Бабье лето закончилось и надеяться на то, что тепло вернется не приходится. Осень в самом разгаре, совсем скоро начнутся первые школьные каникулы, а значит самое время запланировать качественный отдых для себя и своей семьи.
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Тюмень

Настоящая перезагрузка поможет взрослым отвлечься от работы и домашней рутины, а дети смогут на время забыть про уроки и оценки. Психологи продолжают твердить о том, что активный отдых и новые яркие впечатления лучше всего помогают спастись от так называемого выгорания.

Вот 10 простых способов как избавиться от осенней хандры:

1) Собраться всей семьей

Если семьи пока нет, можно взять с собой свою вторую половинку или позвать друзей – около 70% людей на планете экстраверты, а значит преобладающему большинству из нас легче восстанавливаться в приятной компании, а не в одиночестве.

2) Приехать в комплекс «ЛетоЛето»

Можно просто в гости, а лучше снять номер в парк-отеле, чтобы сменить домашнюю обстановку на максимальный комфорт и уют, где все продумано до мелочей. А еще в стоимость проживания включено посещение аквапарка.

3) Посетить крупнейших крытый аквапарк

По итогам популярного конкурса в сфере развлечений «Хрустальное колесо-2019» «ЛетоЛето» признан одним из лучших крытых аквапарков России

4) Покататься с экстремальных горок

В аквапарке большой детский водный городок, 11 взрослых и подростковых горок, самая высокая из них сравнима с 8-этажным домом. Вернуться в детство, покричать и выплеснуть адреналин – что может быть лучше.

5) Насладиться пляжным отдыхом

Не хочется кататься с горок, тогда можно полежать на шезлонге, поплавать в медленной реке с течением или в бассейне с имитацией морских волн.

6) Погреться в джакузи, жарких финских саунах или русской парной

Ведь именно этого так хочется в холодные и дождливые осенние дни.

7) Запечатлеть на память яркие эмоции

Чтобы поделиться красивыми фотографиями и эмоциональными видео в социальных сетях. Вернувшись в рабочие будни с удовольствием пересматривать яркие кадры и возвращаться в те приятные моменты.

8) Позволить себе немного сладкого

В «Десертории» комплекса «ЛетоЛето» свежая выпечка, молочные коктейли, ароматный кофе, а главное вкусные авторские десерты.

9) Сходить в ресторан и попробовать новое блюдо

В ресторации «Август», что находится на 1 этаже парк-отеля подают как блюда классической европейской кухни, так и в авторской сибирской подаче от шеф-повара. А еще действует специальное осеннее меню с уникальными сезонными блюдами. Для самых маленьких гостей есть детская зона и специализированное меню.

10) Выспаться

В парк-отеле максимально комфортные условия для сладкого сна – удобные большие кровати, нежное постельное белье и меню подушек – можно выбрать ту, что будет по душе именно вам. Для малышей есть детские кроватки, а для новорожденных специальные ортопедические беби-коконы.

Важно осознанно настроиться на восприятие отдыха, не вспоминая о школе и работе, наполниться новыми впечатлениями, качественно прожить все возникающие эмоции. Это позволит организму запустить процесс самовосстановления и вернуться к делам с новыми силами.

#Новости#Тюмень#Ирина Швецова#Общество
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