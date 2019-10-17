Лето не уходи: 10 лайфхаков как избавиться от осенней хандры

Настоящая перезагрузка поможет взрослым отвлечься от работы и домашней рутины, а дети смогут на время забыть про уроки и оценки. Психологи продолжают твердить о том, что активный отдых и новые яркие впечатления лучше всего помогают спастись от так называемого выгорания.
Вот 10 простых способов как избавиться от осенней хандры:
1) Собраться всей семьей
Если семьи пока нет, можно взять с собой свою вторую половинку или позвать друзей – около 70% людей на планете экстраверты, а значит преобладающему большинству из нас легче восстанавливаться в приятной компании, а не в одиночестве.
2) Приехать в комплекс «ЛетоЛето»
Можно просто в гости, а лучше снять номер в парк-отеле, чтобы сменить домашнюю обстановку на максимальный комфорт и уют, где все продумано до мелочей. А еще в стоимость проживания включено посещение аквапарка.
3) Посетить крупнейших крытый аквапарк
По итогам популярного конкурса в сфере развлечений «Хрустальное колесо-2019» «ЛетоЛето» признан одним из лучших крытых аквапарков России
4) Покататься с экстремальных горок
В аквапарке большой детский водный городок, 11 взрослых и подростковых горок, самая высокая из них сравнима с 8-этажным домом. Вернуться в детство, покричать и выплеснуть адреналин – что может быть лучше.
5) Насладиться пляжным отдыхом
Не хочется кататься с горок, тогда можно полежать на шезлонге, поплавать в медленной реке с течением или в бассейне с имитацией морских волн.
6) Погреться в джакузи, жарких финских саунах или русской парной
Ведь именно этого так хочется в холодные и дождливые осенние дни.
7) Запечатлеть на память яркие эмоции
Чтобы поделиться красивыми фотографиями и эмоциональными видео в социальных сетях. Вернувшись в рабочие будни с удовольствием пересматривать яркие кадры и возвращаться в те приятные моменты.
8) Позволить себе немного сладкого
В «Десертории» комплекса «ЛетоЛето» свежая выпечка, молочные коктейли, ароматный кофе, а главное вкусные авторские десерты.
9) Сходить в ресторан и попробовать новое блюдо
В ресторации «Август», что находится на 1 этаже парк-отеля подают как блюда классической европейской кухни, так и в авторской сибирской подаче от шеф-повара. А еще действует специальное осеннее меню с уникальными сезонными блюдами. Для самых маленьких гостей есть детская зона и специализированное меню.
10) Выспаться
В парк-отеле максимально комфортные условия для сладкого сна – удобные большие кровати, нежное постельное белье и меню подушек – можно выбрать ту, что будет по душе именно вам. Для малышей есть детские кроватки, а для новорожденных специальные ортопедические беби-коконы.
Важно осознанно настроиться на восприятие отдыха, не вспоминая о школе и работе, наполниться новыми впечатлениями, качественно прожить все возникающие эмоции. Это позволит организму запустить процесс самовосстановления и вернуться к делам с новыми силами.