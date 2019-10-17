День поминовения воинов объединит матерей, потерявших своих сыновей в боевых точках

Молодежный конкурс-фестиваль патриотической песни «Димитриевская суббота» ежегодно проходит в Тюменской области с 1995 года. Это событие стало памятным для матерей, чьи сыновья погибли во время боевых действий в Афганистане и Кавказских конфликтах. Фестиваль стал для них еще одним поводом собраться вместе и помянуть своих родных.