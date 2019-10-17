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День поминовения воинов объединит матерей, потерявших своих сыновей в боевых точках

17 октября 2019, 13:00
Фото: vk.com/dimitrsubbota
2 ноября в Тюмени откроется юбилейный вокальный фестиваль «Димитриевская суббота». На мероприятие в областную столицу приедут более ста гостей из нескольких регионов России и шести стран.
Сюжет
Тюмень

Молодежный конкурс-фестиваль патриотической песни «Димитриевская суббота» ежегодно проходит в Тюменской области с 1995 года. Это событие стало памятным для матерей, чьи сыновья погибли во время боевых действий в Афганистане и Кавказских конфликтах. Фестиваль стал для них еще одним поводом собраться вместе и помянуть своих родных.

В этом году региональные этапы фестиваля проходили в течение полутора месяцев, а финал состоится 2 ноября в День поминовения воинов, погибших во все времена. На мероприятие приедут коллективы из более 20 регионов России и исполнители из Сербии, Армении, Казахстана, ДНР и ЛНР.

В жюри работают Ольга Головина, джазовая певица, лауреат множества вокальных конкурсов, Яна Радион, доцент факультета музыкального искусства эстрады Санкт-Петербургского института культуры и солист группы «Положительный заряд» Роман Юрченко, подполковник МВД в отставке, в прошлом – замкомандира Калининградского ОМОН.

Всего на фестивале представлены семь номинаций:

  • исполнители 14-17 лет;
  • исполнители 18-30 лет;
  • вокально-инструментальные ансамбли 14-17 лет;
  • вокально-инструментальные ансамбли 18-30 лет;
  • авторы-исполнители;
  • вокальные группы 14-17 лет;
  • вокальные группы 18-30 лет.

Организаторы фестиваля из тюменской военно-патриотической организации «Аванпост» напоминают, что «Димитриевская суббота» - это не только вокальные соревнования, это дань памяти всем погибшим воинам и поддержка их матерей.

Из Тюменской области через Афганистан и Кавказ прошли более 15 000 солдат, не вернулись — 500. Все они — герои для своих родных.

#Новости#Тюмень#Ирина Швецова#Общество
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