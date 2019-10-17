День поминовения воинов объединит матерей, потерявших своих сыновей в боевых точках

Молодежный конкурс-фестиваль патриотической песни «Димитриевская суббота» ежегодно проходит в Тюменской области с 1995 года. Это событие стало памятным для матерей, чьи сыновья погибли во время боевых действий в Афганистане и Кавказских конфликтах. Фестиваль стал для них еще одним поводом собраться вместе и помянуть своих родных.
В этом году региональные этапы фестиваля проходили в течение полутора месяцев, а финал состоится 2 ноября в День поминовения воинов, погибших во все времена. На мероприятие приедут коллективы из более 20 регионов России и исполнители из Сербии, Армении, Казахстана, ДНР и ЛНР.
В жюри работают Ольга Головина, джазовая певица, лауреат множества вокальных конкурсов, Яна Радион, доцент факультета музыкального искусства эстрады Санкт-Петербургского института культуры и солист группы «Положительный заряд» Роман Юрченко, подполковник МВД в отставке, в прошлом – замкомандира Калининградского ОМОН.
Всего на фестивале представлены семь номинаций:
Организаторы фестиваля из тюменской военно-патриотической организации «Аванпост» напоминают, что «Димитриевская суббота» - это не только вокальные соревнования, это дань памяти всем погибшим воинам и поддержка их матерей.
Из Тюменской области через Афганистан и Кавказ прошли более 15 000 солдат, не вернулись — 500. Все они — герои для своих родных.