Альфа-Банк: ставка купона облигаций ПАО «Трансконтейнер» составила 7,3% годовых

Первоначально ставка первого купона ориентировочно достигала 7,5-7,65% годовых. Однако инвесторы проявили интерес к выпуску облигаций ПАО «Трансконтейнер», что привело к снижению финальной ставки. Книга заявок закрылась со ставкой в 7,3% годовых, что говорит об эффективной доходности к погашению 7,43%. Сообщается, что общий спрос достиг более 29 миллиардов рублей. Об этом пишет kursdela.biz.