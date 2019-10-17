Альфа-Банк: ставка купона облигаций ПАО «Трансконтейнер» составила 7,3% годовых

Первоначально ставка первого купона ориентировочно достигала 7,5-7,65% годовых. Однако инвесторы проявили интерес к выпуску облигаций ПАО «Трансконтейнер», что привело к снижению финальной ставки. Книга заявок закрылась со ставкой в 7,3% годовых, что говорит об эффективной доходности к погашению 7,43%. Сообщается, что общий спрос достиг более 29 миллиардов рублей. Об этом пишет kursdela.biz.
Директор отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок рассказал, что в преддверии приватизацией контрольного пакета ПАО «Трансконтейнер» инвесторы проявили сильно заинтересовались выпуском облигаций. В итоге ориентир по ставке купона уменьшился в четыре раза. Мэтлок отметил что ставка зафиксировалась на очень низком для компании уровне в 7,3% годовых,
Выпуск биржевых облигаций ПАО «Трансконтейнер» проходил по открытой подписке. По выпуску предполагается амортизация по 25% от номинала в даты выплат 7–10 купонов. При этом купонный период составляет шесть месяцев. 23 октября - предварительная дата размещения.
Организаторам размещения стал не только Альфа-Банк, но и ВТБ Капитал и Райффайзенбанк.
В прошлом году прибыль крупнейшего в России контейнерного оператора ПАО «Трансконтейнер» достигла 9,5 миллиарда рублей. На сегодняшний день в парке насчитывается 74,1 тысяч штук контейнеров и 27,8 тысяч штук фитинговых платформ.