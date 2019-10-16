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Житель Тюмени выиграл 3 млн рублей в «Гослото 5 из 36»

16 октября 2019, 13:36
Фото: pixabay.com
Житель областной столицы выиграл в лотерею 3 млн рублей. Он купил билет на сайте лотереи «Столото» за 40 рублей.
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Тюмень

Удачный для тюменца розыгрыш «Гослото 5 из 36» прошел недавно. Согласно правил участник должен отметить пять любых цифр от 1 до 36. Подобные лотереи проходят ежедневно. Общий призовой фонд составляет 40% от выручки. С начала года это уже четвёртый случай крупного выигрыша в лотерею.

Тюменец второй раз в 2019 году победил в лотерее. Он выиграл 6 млн рублей
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В августе 2019 года другой тюменец смог дважды выиграть в «Гослото». Очередной тираж принёс мужчине сразу 6 млн рублей. При этом Радик Ямилов несколько месяцев назад получил 1,5 млн. Мужчина отметил, что попробовал анализировать предыдущие розыгрыши, проведен матанализ. Однако в итоге он просто ставил цифры в билете наугад. Часть денежных средств он планировал передать в детский дом. Обычно победители розыгрышей планируют купить квартиру или отложить деньги.

#Новости#Лотерея#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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