Житель Тюмени выиграл 3 млн рублей в «Гослото 5 из 36»

В августе 2019 года другой тюменец смог дважды выиграть в «Гослото». Очередной тираж принёс мужчине сразу 6 млн рублей. При этом Радик Ямилов несколько месяцев назад получил 1,5 млн. Мужчина отметил, что попробовал анализировать предыдущие розыгрыши, проведен матанализ. Однако в итоге он просто ставил цифры в билете наугад. Часть денежных средств он планировал передать в детский дом. Обычно победители розыгрышей планируют купить квартиру или отложить деньги.