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В Тюмени рассказали о реализации программы выделения участков для многодетных семей

16 октября 2019, 12:48
Фото: Типичная Тюмень
Тюменские чиновники отмечают, что с начала реализации закона о выделении земли многодетным семьям предоставлено более 8 тыс. участков. 16 октября в облдуме обсудили проблемы и перспективы дальнейшей работы в этом направлении.
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Тюмень

По данным за 6 месяцев 2019 года установлено, что 9% семей продали участки. В основном это жители Тюмени и пригородов. Действующий порядок предоставления земли оценили на 4-5 баллов. По статистике около 60% многодетных семей региона обращаются в администрации для выделения участков. Все заявки поставлены на учет.

Между тем, большинство подобных землевладений пустуют из-за отсутствия средств на строительство дома. Чиновники предлагают рассмотреть различные варианты использования участков. Некоторые из них решают заменить исходя из действующих коммуникаций или близости к определенным населенным пунктам.

Из 512 заявок в этом году 481 семья (воспитывающие детей-инвалидов) получили землю для строительства. Рассматривается вопрос о предоставление социальной ипотеки и другие методы поддержки. Лучшие показатели отмечены в Голышмановском округе, там закрыты все заявки. Чиновники обещают рассмотреть большинство заявлений до конца года.

#Новости#Земельные участки#Тюмень#Александр Мязин#Политика
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