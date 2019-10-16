В Тюмени рассказали о реализации программы выделения участков для многодетных семей

По данным за 6 месяцев 2019 года установлено, что 9% семей продали участки. В основном это жители Тюмени и пригородов. Действующий порядок предоставления земли оценили на 4-5 баллов. По статистике около 60% многодетных семей региона обращаются в администрации для выделения участков. Все заявки поставлены на учет.
Между тем, большинство подобных землевладений пустуют из-за отсутствия средств на строительство дома. Чиновники предлагают рассмотреть различные варианты использования участков. Некоторые из них решают заменить исходя из действующих коммуникаций или близости к определенным населенным пунктам.
Из 512 заявок в этом году 481 семья (воспитывающие детей-инвалидов) получили землю для строительства. Рассматривается вопрос о предоставление социальной ипотеки и другие методы поддержки. Лучшие показатели отмечены в Голышмановском округе, там закрыты все заявки. Чиновники обещают рассмотреть большинство заявлений до конца года.