В Тюмени рассказали о реализации программы выделения участков для многодетных семей

По данным за 6 месяцев 2019 года установлено, что 9% семей продали участки. В основном это жители Тюмени и пригородов. Действующий порядок предоставления земли оценили на 4-5 баллов. По статистике около 60% многодетных семей региона обращаются в администрации для выделения участков. Все заявки поставлены на учет.