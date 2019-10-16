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Тюменский департамент ищет новое здание на 1700 квадратов

16 октября 2019, 12:20
Фото: pixabay.com
Для департамента образования областной столицы подыскивают новое здание. Им предстоит переехать из дома на улице Республики, 17.

Отмечается, что старый дом, где располагается департамент, требует ремонта. Из-за ветхости протекает крыша, в нескольких комнатах появился грибок, присутствует сырость. Чиновники подчеркивают, что объект требует капремонта в самое ближайшее время.

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В качестве нового помещения рассматриваются объекты, которые расположены недалеко от городской администрации. Его общая площадь должна составлять более 1700 квадратных метров. Переезд должен состояться в 2020 году. Между тем эксперты отмечают, что в близлежащих районах найти подходящее помещение будет проблематично. В центре города Тюмени большинство крупных помещений уже давно занято или ещё полностью не готово к эксплуатации.

#Новости#Госзакупки#Тюмень#Александр Мязин#Политика
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