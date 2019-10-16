Тюменский департамент ищет новое здание на 1700 квадратов

В качестве нового помещения рассматриваются объекты, которые расположены недалеко от городской администрации. Его общая площадь должна составлять более 1700 квадратных метров. Переезд должен состояться в 2020 году. Между тем эксперты отмечают, что в близлежащих районах найти подходящее помещение будет проблематично. В центре города Тюмени большинство крупных помещений уже давно занято или ещё полностью не готово к эксплуатации.