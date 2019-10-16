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Тюменка нашла у себя во дворе радиоактивную капсулу

16 октября 2019, 05:13
Фото: google.com/maps
В Тюмени жительница одного из частных секторов нашла на своем участке при уборке хозяйственных построек странную металлическую капсулу.
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Тюмень

Она рассказала о находке в спасательную службу, специалисты которой, выехав на место, выяснили, что это капсула для хранения радиоактивных веществ.

Начальник управления поисково-спасательных работ Евгений Булкин рассказал о гамма-фоне на территории построек. По его словам, предельно допустимая концентрация в норме. При этом в непосредственной близости к находке радиационный фон незначительно превысил норму.

После изучения капсулы ее утилизировали, однако до сих пор неизвестно, откуда она взялась в хозяйственных постройках, сообщает 72.ru.

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