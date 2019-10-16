Тюменка нашла у себя во дворе радиоактивную капсулу

Она рассказала о находке в спасательную службу, специалисты которой, выехав на место, выяснили, что это капсула для хранения радиоактивных веществ.
Начальник управления поисково-спасательных работ Евгений Булкин рассказал о гамма-фоне на территории построек. По его словам, предельно допустимая концентрация в норме. При этом в непосредственной близости к находке радиационный фон незначительно превысил норму.
После изучения капсулы ее утилизировали, однако до сих пор неизвестно, откуда она взялась в хозяйственных постройках, сообщает 72.ru.