Тюменец украл золото из ювелирного магазина, а на вырученные деньги купил серебро

В начале октября в один из ювелирных магазинов пришел неизвестный и попросил показать ему золотые цепочки стоимостью 150 тыс. рублей. Когда сотрудница достала украшения, он вырвал их из ее рук и скрылся.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. Вскоре личность злоумышленника была установлена, им оказался нигде не работающий 20-летний местный житель, его задержали. По словам молодого человека, ювелирные изделия на момент его поимки он уже успел сбыть в комиссионный магазин.
На вырученные от продажи золота деньги молодой человек приобрел серебряные изделия, видеорегистратор, ноутбук и игрушки.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.