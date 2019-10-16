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Тюменец украл золото из ювелирного магазина, а на вырученные деньги купил серебро

16 октября 2019, 04:21
Фото: pixabay.com
В Тюмени задержали 20-летнего безработного местного жителя, его подозревают в грабеже из ювелирного магазина.
Сюжет
Тюмень

В начале октября в один из ювелирных магазинов пришел неизвестный и попросил показать ему золотые цепочки стоимостью 150 тыс. рублей. Когда сотрудница достала украшения, он вырвал их из ее рук и скрылся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Вскоре личность злоумышленника была установлена, им оказался нигде не работающий 20-летний местный житель, его задержали. По словам молодого человека, ювелирные изделия на момент его поимки он уже успел сбыть в комиссионный магазин.

На вырученные от продажи золота деньги молодой человек приобрел серебряные изделия, видеорегистратор, ноутбук и игрушки.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

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