Путину понравилась идея создания событийного парка в Тюмени

Тюменская инициатива вошла в число 19 проектов, дальнейшее продвижение которые будет поддержано. Согласно концепции, на территории озера Алебашево в Тюмени появится первый событийный парк с инфраструктурой. В планах: строительство скалодрома и амфитеатра на 750 мест, а также много других интересных проектов.