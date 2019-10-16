Путину понравилась идея создания событийного парка в Тюмени

Тюменская инициатива вошла в число 19 проектов, дальнейшее продвижение которые будет поддержано. Согласно концепции, на территории озера Алебашево в Тюмени появится первый событийный парк с инфраструктурой. В планах: строительство скалодрома и амфитеатра на 750 мест, а также много других интересных проектов.
Тюменский парк возник в результате совместной работы региональных и московских архитекторов. Этот проект входит в программу агентства стратегических инициатив «100 городских лидеров». Само озеро Алебашево входит в программу нацпроекта «Экология».