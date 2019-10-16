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Путину понравилась идея создания событийного парка в Тюмени

16 октября 2019, 09:14
Фото: Ивент-парк "Алебашево"
В Тюмени появится первый в РФ ивент-парк
Идею создания первого в России ивент-парка Алебашево одобрили члены наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив во главе с Владимиром Путиным.
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Путин

Тюменская инициатива вошла в число 19 проектов, дальнейшее продвижение которые будет поддержано. Согласно концепции, на территории озера Алебашево в Тюмени появится первый событийный парк с инфраструктурой. В планах: строительство скалодрома и амфитеатра на 750 мест, а также много других интересных проектов.

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Тюменский парк возник в результате совместной работы региональных и московских архитекторов. Этот проект входит в программу агентства стратегических инициатив «100 городских лидеров». Само озеро Алебашево входит в программу нацпроекта «Экология».

#Новости#Общество#Парк#Путин#Тюмень#Виктория Ахремчук
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