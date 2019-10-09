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Тюменский миллионер Алманов пополнил парк элитных автомобилей

9 октября 2019, 04:39
Фото: Pixabay
ООО «Астерион» оформило залог на три автомобиля марки «Мерседес».
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Тюмень

Миллионер Георгий Алманов через принадлежащее ему ООО «Астерион» оформил приобретение по дилерскому договору трех автомобилей марки «Мерседес». Транспортные средства будут находиться в залоге у ООО «Мерседес-Бенц Капитал Рус» до октября 2020 года. Как следует из Единой информационной системы нотариата, сделка была совершена 7 октября.

В частности приобретены автомобили Mercedes Benz V220 d L AMG 4Matic FL и два GLC 200 4MATIC Premium. Это микроавтобус стоимостью от 5,1 млн рублей и кроссоверы стоимостью от 3,6 млн рублей. Вероятно, транспортные средства приобретены с целью дальнейшей продажи. ООО «Астерион» оказывает услуги в области розничной торговли автомобилями.

Георгий Алманов с общей стоимостью активов в 391 млн рублей занял 25 место в списке богатейших людей Тюмени по версии «Нашего города».

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