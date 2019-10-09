Тюменский миллионер Алманов пополнил парк элитных автомобилей

Миллионер Георгий Алманов через принадлежащее ему ООО «Астерион» оформил приобретение по дилерскому договору трех автомобилей марки «Мерседес». Транспортные средства будут находиться в залоге у ООО «Мерседес-Бенц Капитал Рус» до октября 2020 года. Как следует из Единой информационной системы нотариата, сделка была совершена 7 октября.