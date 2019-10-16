Подстанция «Хованская» стала крупнейшим питающим центром Новой Москвы

Ее мощность составляет 700 МВА. Трансформаторная мощность всех районных подстанций суммарно достигает 1566 МВА, передают “Новые известия”
Сергей Собянин рассказал, что новая подстанция нужна для того, чтобы удовлетворить потребности всех получателей электроэнергии. С 2012 года в Новой Москве построили более 16 миллионов «квадратов» недвижимости, создали около 120 тысяч новых рабочих мест, число жителей увеличилось на 70 процентов. Развитие сетевой инфраструктуры просто необходимо. «Хованская» в 1,5 раза увеличит мощность электроснабжения новых территорий.
Строительство подстанции обошлось в 1,83 миллиарда рублей, хотя обычно стоимость таких энергообъектов составляет не менее 2 миллиардов. Все это благодаря использованию отечественного оборудования. Построили подстанцию всего за полтора года.
Александр Новак отметил, что регион получил современный энергообъект, который обеспечит население качественным энергоснабжением. Построенная с применением передовых технологий, «Хованская» станет важным распределительным узлом энергосистемы Новой Москвы» и даст возможность подключить новых потребителей.
«Подстанция «Хованская» за счет своего расположения вблизи центра нагрузок будет доставлять потребителям большой объем электрической мощности с минимальными потерями электроэнергии», – добавил Павел Ливинский.