Подстанция «Хованская» стала крупнейшим питающим центром Новой Москвы

Сергей Собянин рассказал, что новая подстанция нужна для того, чтобы удовлетворить потребности всех получателей электроэнергии. С 2012 года в Новой Москве построили более 16 миллионов «квадратов» недвижимости, создали около 120 тысяч новых рабочих мест, число жителей увеличилось на 70 процентов. Развитие сетевой инфраструктуры просто необходимо. «Хованская» в 1,5 раза увеличит мощность электроснабжения новых территорий.