«ПЕРЕСТРОЙ-КА» будет оштрафована за повреждение теплотрассы в Тюмени

ЧП произошло в Тюмени две недели назад. Известно, что организация выполняла работы по благоустройству. В результате была повреждена теплотрасса. Тогда несколько домов остались без воды, повреждение устранено в течение 24 часов. Тепловая энергия подавалась в жилые здания в необходимом объёме.