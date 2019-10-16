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«ПЕРЕСТРОЙ-КА» будет оштрафована за повреждение теплотрассы в Тюмени

16 октября 2019, 10:51
Фото: ЧС Тюмень
Компания «ПЕРЕСТРОЙ-КА» будет оштрафована в связи с повреждением трубопровода на улице Демьяна Бедного, 83.
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Тюмень

ЧП произошло в Тюмени две недели назад. Известно, что организация выполняла работы по благоустройству. В результате была повреждена теплотрасса. Тогда несколько домов остались без воды, повреждение устранено в течение 24 часов. Тепловая энергия подавалась в жилые здания в необходимом объёме.

В отношении ООО «ПЕРЕСТРОЙ-КА» прокуратура возбудила административное дело. Глава компании получил представление о наказании виновных. Между тем фирме грозит штраф до 30 тыс. рублей.

Мостострой-11 извинился за прорыв водопровода в Тюмени
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В январе 2019 года компания «Мостострой-11» принесла извинения горожанам за прорыв трубопровода около улиц Мельникайте и Дружбы. Тогда ЧП произошло при прокладке труб методом горизонтально-направленного бурения. Ремонтные работы продолжались почти сутки.

#Новости#ЧП#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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