Мостострой-11 извинился за прорыв водопровода в Тюмени

Сообщается, что авария возникла при прокладке новой трубы методом горизонтально-направленного бурения. Инцидент произошел из-за несоответствия отметок прохождения стальной трубы старого водопровода.
В организации пообещали в сжатые сроки устранить аварию. По информации «Тюмень Водоканала», водоснабжение многоквартирных домов в указанном районе восстановлено. Жители нескольких улиц остались без воды примерно на сутки.
Представители Водоканала отметили, что в ходе ликвидации ЧП компания понесла финансовые потери. В частности ночью были подняты аварийные бригады для решение возникшей проблемы. В это время система водоснабжения работала в режиме ручного управления, в противном случае без воды могло остаться несколько домов.