nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Мостострой-11 извинился за прорыв водопровода в Тюмени

16 января 2019, 13:38
Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
«Мостострой-11» принёс извинения жителям Тюмени за прорыв трубопровода около улиц Мельникайте и Дружбы.
Сюжет
Тюмень

Сообщается, что авария возникла при прокладке новой трубы методом горизонтально-направленного бурения. Инцидент произошел из-за несоответствия отметок прохождения стальной трубы старого водопровода.

В организации пообещали в сжатые сроки устранить аварию. По информации «Тюмень Водоканала», водоснабжение многоквартирных домов в указанном районе восстановлено. Жители нескольких улиц остались без воды примерно на сутки.

Представители Водоканала отметили, что в ходе ликвидации ЧП компания понесла финансовые потери. В частности ночью были подняты аварийные бригады для решение возникшей проблемы. В это время система водоснабжения работала в режиме ручного управления, в противном случае без воды могло остаться несколько домов.

Материалы по теме
В "Мостострое" назвали причины обрушения моста в Югре
#Новости#Мостострой-11#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25