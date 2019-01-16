Мостострой-11 извинился за прорыв водопровода в Тюмени

Представители Водоканала отметили, что в ходе ликвидации ЧП компания понесла финансовые потери. В частности ночью были подняты аварийные бригады для решение возникшей проблемы. В это время система водоснабжения работала в режиме ручного управления, в противном случае без воды могло остаться несколько домов.