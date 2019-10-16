Как выгодно снять офисное помещение

Если большинство ваших сотрудников автомобилями не пользуется, а также в офисе не будет большого потока клиентов на личном транспорте, то арендовать офис можно без парковки. Однако если к вам регулярно будут приезжать партнёры, а персонал передвигается на автомобилях, обеспеченность офиса парковкой является одним из важных требований к выбираемому помещению.