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Как выгодно снять офисное помещение

16 октября 2019, 14:30
Фото: 1MediaInvest
Открытие собственного бизнеса предполагает череду расходов. Перед тем как арендовать офис в Москве, стоит внимательно изучить предложения.

Разумно подобранное помещение с подходящей инфраструктуры позволит грамотно расходовать средства, не переплачивая за ненужное. Рекомендуем снять офис через Релоком, благо информация о сдаваемых помещений в Москве на этом сайте представлена широко и подробно.

Площадь помещения

Стоимость аренды недвижимости будет складываться из цены за квадратный метр. Если требуется крупное помещение, то нужно быть готовыми к большим расходам.

В то же время объемная площадь помещения позволяет разместить большое количество сотрудников и такой вариант подойдёт организациям с крупным штатом.

Парковка

Выбор недвижимости под офис в настоящее время настолько широк, что можно как арендовать помещение с отдельной парковкой, так и вовсе обойтись без неё. Автомобильные парковки офисных зданий бывают подземные и наземные, в том числе крытые. От оборудованности парковки зависит и стоимость аренды одного машиноместа.

Если большинство ваших сотрудников автомобилями не пользуется, а также в офисе не будет большого потока клиентов на личном транспорте, то арендовать офис можно без парковки. Однако если к вам регулярно будут приезжать партнёры, а персонал передвигается на автомобилях, обеспеченность офиса парковкой является одним из важных требований к выбираемому помещению.

Охрана и другой персонал

Размещение организации в большом офисном центре имеет преимущество: здание охраняется, его обслуживают специалисты (сантехники, электрики, уборщицы и другой персонал). Конечно, их услуги входят в стоимость аренды. Когда организация снимает офис в небольшом здании без услуг подобного персонала, приходится нанимать сотрудников дополнительно для выполнения работ по приборке, техническому обслуживанию и охране помещения.

Транспортная доступность

Помещение под офис может располагаться в здании, удалённом от остановок общественного транспорта. Метро, автобусы, троллейбусы, трамваи – если сотрудники и клиенты компании пользуются городским транспортом, офис для фирмы рекомендовано выбирать вблизи остановок. Больше всего это актуально для бизнеса b2c.

Внешнее и внутренние состояние помещения

Сложно представить салон красоты, который находится полуразрушенном здании, или продажу автозапчастей для ВАЗ в середине элитного торгового центра. Внешний вид здания офиса и состояние самих помещений должны соответствовать типу организации. Это будет важно как для клиентов, так и для персонала.

Работа в комфортных условиях, когда со стен не сыпется штукатурка, является важной психологической составляющей для персонала. Однако офис транспортной компании, куда в основном приходят дальнобойщики и экспедиторы, может быть оформлен достаточно скромно, и это дает возможность также сэкономить на аренде помещения.

Выбирая офис в аренду, обращайте внимание насколько он соответствует ожиданиям ваших клиентов, а также насколько комфортны условия труда. Ведь счастливые сотрудники сделают ваших клиентов постоянными.

На правах рекламы.

#Новости#Александра Миралинкс Логинова#Экономика
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