За отравления в заведениях общепита Минюст предлагает наказывать не так строго

«Чаще всего на устранение причин уходит меньше времени, чем 30 дней. Предлагаемый срок устранения нарушений десять суток более реальный. Раньше, когда это делалось, предприниматели, если они устранили замечания раньше отведенного срока, то могли прийти в суд и попросить разрешения открыть свое заведение досрочно. Скорее всего, это приближенный к реальности срок приостановления деятельности предприятия общепита. По суммам штрафов нужно смотреть статистику. Могли ли предприниматели выплачивать такие большие суммы, чтобы не разориться и не закрыть свое заведение. Сумма штрафа должна быть такой, чтобы ее реально можно было выплатить», - объяснил Андрей Пантелеев.