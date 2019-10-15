За отравления в заведениях общепита Минюст предлагает наказывать не так строго

Минюст предлагает с 90 дней до десяти суток сократить срок приостановления работы общепита и только в том случае, если здоровью потребителей был причинен ущерб.
Министерство юстиции России разместило на портале проектов нормативных правовых актов пакет поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ), которым предлагается объединить статьи 6.6 (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения) и 14.43 (нарушение изготовителем, продавцом требований технических регламентов).
Законопроект предусматривает административное наказание в виде приостановления деятельности поставщиков питания только если здоровью человека нанесен ущерб в результате нарушения требований технических регламентов к безопасности пищевой продукции. Ведомство предлагает установить максимальный срок, на который оно может быть назначено, равный десяти суткам. Сейчас можно приостанавливать - до 90 суток.
В Минюсте полагают избыточными и штрафы. Их планируют сократить с 600 тыс. рублей до 300 тыс. рублей. То есть максимальный штраф для юридических лиц, допустивших нарушения санитарных правил и регламентов, повлекшие причинение вреда здоровью граждан.
«Наш город» попросил прокомментировать инициативу Минюста директора департамента потребительского рынка и туризма Андрея Пантелеева.
«Чаще всего на устранение причин уходит меньше времени, чем 30 дней. Предлагаемый срок устранения нарушений десять суток более реальный. Раньше, когда это делалось, предприниматели, если они устранили замечания раньше отведенного срока, то могли прийти в суд и попросить разрешения открыть свое заведение досрочно. Скорее всего, это приближенный к реальности срок приостановления деятельности предприятия общепита. По суммам штрафов нужно смотреть статистику. Могли ли предприниматели выплачивать такие большие суммы, чтобы не разориться и не закрыть свое заведение. Сумма штрафа должна быть такой, чтобы ее реально можно было выплатить», - объяснил Андрей Пантелеев.
В министерстве также отметили, что приостановка деятельности на срок до 90 суток может повлечь нарушение сроков выплат по кредитам, банкротство организации, сокращение рабочих мест, хотя нарушения можно устранить за меньший срок.