Тюменский родком сообщил о провокации против учителя ОБЖ

Ролик с урока по ОБЖ в Боровской школе №2 показали множество СМИ в РФ. Данный инцидент вызвал обсуждение современной системы образования и поведения детей. 11 октября около школы состоялся митинг в поддержку учителя. По их мнению, он сделал то, что должны были их родители. Действия педагога не поддержал губернатор Александр Моор и депутат Госдумы Олег Смолин. В настоящее время Виктор Садлинский пытается оспорить своё увольнение через суд общей инстанции.