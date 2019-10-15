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Тюменский родком сообщил о провокации против учителя ОБЖ

15 октября 2019, 11:10
Фото: pixabay.com
По информации тюменского родкома, подростки обзывали учителя ОБЖ Виктора Садлинского. Педагог не выдержал и обматерил учащихся.

Член правления ТРК Константин Шестаков отметил, что дети кидались в учителя, применяли насилие, вели себя вызывающе. Глава местного родкома отметил, что в крайних случаях считает физическое насилие со стороны родителей допустимым, сообщает URA.RU.

Учитель ОБЖ, избивший ребенка, собирается оспорить свое увольнение
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Ролик с урока по ОБЖ в Боровской школе №2 показали множество СМИ в РФ. Данный инцидент вызвал обсуждение современной системы образования и поведения детей. 11 октября около школы состоялся митинг в поддержку учителя. По их мнению, он сделал то, что должны были их родители. Действия педагога не поддержал губернатор Александр Моор и депутат Госдумы Олег Смолин. В настоящее время Виктор Садлинский пытается оспорить своё увольнение через суд общей инстанции.

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