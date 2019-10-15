Тюменские предприятия готовятся работать в химической отрасли Белоруссии

Представители ООО «НПП Союзгазтехнология» отметили, что в Минске прошло обсуждение этапов вхождения в пул поставщиков крупных контрагентов нефтехимической отрасли РУП «Белоруснефть» и «Белнефтехим». Организация занимается промышленным строительством и услугами по добыче полезных ископаемых. В 2018 году оборот организации составил 1 млрд рублей, а число сотрудников выросло за год со 146 до 193.