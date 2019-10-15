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Тюменские предприятия готовятся работать в химической отрасли Белоруссии

15 октября 2019, 13:10
Фото: pixabay.com
Тюменские предприятия провели более 40 деловых встреч на выставке «Energy Expo-2019» в Минске. Здесь были представлены технологии для организаций нефтехимической отрасли.
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Тюмень

В этом году на выставке отметились ООО «НПП Союзгазтехнология», ООО «Западно-Сибирская Группа Компаний», ООО «Тюмень Прибор» и ООО «Инновационные материалы».

Представители ООО «НПП Союзгазтехнология» отметили, что в Минске прошло обсуждение этапов вхождения в пул поставщиков крупных контрагентов нефтехимической отрасли РУП «Белоруснефть» и «Белнефтехим». Организация занимается промышленным строительством и услугами по добыче полезных ископаемых. В 2018 году оборот организации составил 1 млрд рублей, а число сотрудников выросло за год со 146 до 193.

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На выставке прошли переговоры на тему развития торфяной и сапропелевой отрасли в Тюменской области.

#Новости#Экспорт#Предприятия#Тюмень#Александр Мязин#Экономика
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