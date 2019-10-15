Спецаппаратура и беспилотники проверят скорость на тюменских дорогах в октябре

Для контроля за соблюдением скоростного режима будут использованы скоростемеры и беспилотные летательные аппараты. Цель мероприятия – снизить число возможных ДТП и контроль за соблюдением ПДД на аварийных участках дорог.
За 9 месяцев 2019 года сотрудники автоинспекции зафиксировали почти 10 тыс. нарушений скоростного лимита на загородных трассах региона. Сто стационарных камеры фиксации нарушений установлены по всей области.
«Лучше бы вместо камер увеличили количество экипажей ДПС! Город буквально наводнен тонированными наглухо авто», - отметил пользователь одного из информационных порталов города.