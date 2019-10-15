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Спецаппаратура и беспилотники проверят скорость на тюменских дорогах в октябре

15 октября 2019, 12:41
Фото: ГИБДД Тюменской области
На этой неделе ГИБДД Тюменской области проведет проверки соблюдения скоростного режима на федеральных трассах региона. Особое внимание будет уделено движению на маршрутах Тюмень – Ханты-Мансийск, Курган – Тюмень, Ялуторовск – Ярково.
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Тюмень

Для контроля за соблюдением скоростного режима будут использованы скоростемеры и беспилотные летательные аппараты. Цель мероприятия – снизить число возможных ДТП и контроль за соблюдением ПДД на аварийных участках дорог.

За 9 месяцев 2019 года сотрудники автоинспекции зафиксировали почти 10 тыс. нарушений скоростного лимита на загородных трассах региона. Сто стационарных камеры фиксации нарушений установлены по всей области.

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«Лучше бы вместо камер увеличили количество экипажей ДПС! Город буквально наводнен тонированными наглухо авто», - отметил пользователь одного из информационных порталов города.

#Новости#Тюменская область#ГИБДД#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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