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Тюменцы жалуются на шестичасовые очереди в ГИБДД

11 октября 2019, 12:59
Фото: ЧС Тюмень
Жители Тюмени жалуются на многочисленные очереди в ГИБДД и невозможность оформить документы в установленные сроки. Портал госуслуги не работает.
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Тюмень

Отмечается, что в каждом окне одного человека принимают по «45 минут». «Неделю невозможно оформить газ на авто», люди стоят по нескольку часов в очередях и это время уходит впустую.

Подписчики одного из тюменских пабликов сообщают, что для оформления автомобиля «даётся 10 дней по договору купли продажи! А запись на гос услугах ближайшая через 2-3 недели!».

Другие участники обсуждения заявляют, что «люди стоят в очереди даже электронной по 6 часов» и даже предлагают ставить машину на учёт в Талице, а не в Тюмени.

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В ГИБДД отметили, что принимают всех, кто стоит в очереди на регистрацию ГБО, через госуслуги это сделать невозможно. Однако, в течение двух дней на портале госуслуги были проблемы с регистрацией. Всё это время граждане могли воспользоваться живой очередью.

В декабре 2017 году горожане уже жаловались на большие очереди в ГИБДД на Московском тракте. Более того, на этом участке дороги возникла крупная автомобильная пробка.

#Новости#ГИБДД#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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