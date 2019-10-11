Тюменцы жалуются на шестичасовые очереди в ГИБДД

Отмечается, что в каждом окне одного человека принимают по «45 минут». «Неделю невозможно оформить газ на авто», люди стоят по нескольку часов в очередях и это время уходит впустую.
Подписчики одного из тюменских пабликов сообщают, что для оформления автомобиля «даётся 10 дней по договору купли продажи! А запись на гос услугах ближайшая через 2-3 недели!».
Другие участники обсуждения заявляют, что «люди стоят в очереди даже электронной по 6 часов» и даже предлагают ставить машину на учёт в Талице, а не в Тюмени.
В ГИБДД отметили, что принимают всех, кто стоит в очереди на регистрацию ГБО, через госуслуги это сделать невозможно. Однако, в течение двух дней на портале госуслуги были проблемы с регистрацией. Всё это время граждане могли воспользоваться живой очередью.
В декабре 2017 году горожане уже жаловались на большие очереди в ГИБДД на Московском тракте. Более того, на этом участке дороги возникла крупная автомобильная пробка.