Тюменцы жалуются на шестичасовые очереди в ГИБДД

В ГИБДД отметили, что принимают всех, кто стоит в очереди на регистрацию ГБО, через госуслуги это сделать невозможно. Однако, в течение двух дней на портале госуслуги были проблемы с регистрацией. Всё это время граждане могли воспользоваться живой очередью.