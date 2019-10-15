На случай форс-мажора в Тюменской области создан банк семян

До 2024 года по национальному проекту «Экология» нужно возобновить леса там, где они были вырублены или сгорели, сообщают в департаменте лесного комплекса Тюменской области.
В тюменском регионе рост лесного массива в 2019 году был увеличен до 600 га, в 2020 году планируется сохранить ту же планку, а в 2024 году он должен составить 700 га. Следовательно, увеличится потребность в лесосеменах.
В связи с этим в регионе с 2019 года действует проект «Сохранение лесов». Благодаря чему на случай неурожайных лет или чрезвычайных ситуаций создан страховой фонд лесных растений. В 2018 году на хранение было заложено 200 кг семян, в 2019 года фонд увеличен на 880 кг. Имеющегося лесосеменного сырья достаточно для выполнения годового плана посевных работ.
К концу реализации проекта, в 2024 году, баланс фонда составит почти 3 тонны семян.