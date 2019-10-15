На случай форс-мажора в Тюменской области создан банк семян

В связи с этим в регионе с 2019 года действует проект «Сохранение лесов». Благодаря чему на случай неурожайных лет или чрезвычайных ситуаций создан страховой фонд лесных растений. В 2018 году на хранение было заложено 200 кг семян, в 2019 года фонд увеличен на 880 кг. Имеющегося лесосеменного сырья достаточно для выполнения годового плана посевных работ.