На почве неприязни: тюменец несколько раз протаранил своей машиной чужой автомобиль

О факте нарушения закона заявил сам пострадавший, 35-летний житель Тюмени. По его словам, пока он был в одном из магазинов города его автомобиль повредил неизвестный. Ущерб от действий злоумышленника был оценен в 130 тыс. рублей.
Личность злоумышленника удалось установить, его задержали. По его словам, он несколько раз протаранил чужую машину на почве личных неприязненных отношений. Что именно произошло между ним и потерпевшим, мужчина так и не пояснил.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Злоумышленнику за совершенное преступление грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.