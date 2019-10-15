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На почве неприязни: тюменец несколько раз протаранил своей машиной чужой автомобиль

15 октября 2019, 05:04
Фото: 1Mi
В Тюмени задержали 46-летнего местного жителя, который на почве личных неприязненных отношений, несколько раз на своей машине въехал в чужой автомобиль, после чего скрылся с места происшествия.
Сюжет
Тюмень

О факте нарушения закона заявил сам пострадавший, 35-летний житель Тюмени. По его словам, пока он был в одном из магазинов города его автомобиль повредил неизвестный. Ущерб от действий злоумышленника был оценен в 130 тыс. рублей.

Личность злоумышленника удалось установить, его задержали. По его словам, он несколько раз протаранил чужую машину на почве личных неприязненных отношений. Что именно произошло между ним и потерпевшим, мужчина так и не пояснил.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Злоумышленнику за совершенное преступление грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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