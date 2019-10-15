Двое детей сняты с подножки вагона в Тюмени

Работники железной дороги заметили юных зацеперов на перегоне Тугулым –Кармак. Дети находились между вагонами едущего поезда. Как выяснилось, они забрались на подножку недалеко от Тугулыма, хотели немного прокатиться и спрыгнуть. Однако состав набрал скорость и ехал без остановок. Сняли школьников с поезда уже под Тюменью, на станции Утяшево.