Двое детей сняты с подножки вагона в Тюмени

Сотрудники тюменской транспортной полиции, прибывшие на станцию Утяшево, сняли с подножки вагона двух несовершеннолетних зацеперов. Дети запрыгнули на подножку последнего вагона грузового состава. Их путешествие длилось примерно час, сообщают в уральской транспортной полиции.
Работники железной дороги заметили юных зацеперов на перегоне Тугулым –Кармак. Дети находились между вагонами едущего поезда. Как выяснилось, они забрались на подножку недалеко от Тугулыма, хотели немного прокатиться и спрыгнуть. Однако состав набрал скорость и ехал без остановок. Сняли школьников с поезда уже под Тюменью, на станции Утяшево.
Родители зацеперов привлечены к административной ответственности.