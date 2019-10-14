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В Тюмени сотрудников завода эвакуировали из-за учебной мины

14 октября 2019, 11:13
Фото: «Наш город»
В Тюмени сегодня, 14 октября, на мусоросортировочном заводе обнаружили мину. Из-за этого было эвакуировано почти 200 человек.
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Тюмень

В областной столице сегодня, 14 октября, на мусоросортировочном заводе компании ТЭО был обнаружен предмет, похожий на мину. В пресс-службе регионального Управления Росгвардии подтвердили эту информацию.

«В дежурную часть Управления Росгвардии по Тюменской области поступила информация о подозрительной находке на тюменском мусоросортировочном заводе. На место незамедлительно выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН. Проведя специальные мероприятия, они определили, что найденный предмет является учебной миной и не представляет опасности для жизни и здоровья граждан», – рассказали в ведомстве.

В пресс-службе Тюменского экологического объединения сказали, что ситуация произошла в обед, предприятие не работало 20 минут, а по инструкции было эвакуировано 180 человек.

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