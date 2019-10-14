В Тюмени сотрудников завода эвакуировали из-за учебной мины

«В дежурную часть Управления Росгвардии по Тюменской области поступила информация о подозрительной находке на тюменском мусоросортировочном заводе. На место незамедлительно выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН. Проведя специальные мероприятия, они определили, что найденный предмет является учебной миной и не представляет опасности для жизни и здоровья граждан», – рассказали в ведомстве.