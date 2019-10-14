Тюменцев предупреждают о недостоверной рекламе наличия набережных около жилых домов

В ведомстве отметили, что «никаких набережных» у застройщиков просто нет. Подобные сооружения могут принадлежать городу. Разрешение на подобные постройки частникам в Тюмени ещё не выдавались. Отмечается, что подобная реклама используется при строительстве ЖК «Правобережный». Между тем каких-либо санкций к застройщикам пока не применяется.