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Тюменский родительский комитет требует отменить концерт «Френдзоны»

14 октября 2019, 09:41
Фото: Наш город / 1Mi
В прокуратуру направлено заявление с требованием отменить не только концерт Егора Крида, но и группы «Френдзона», которая планирует выступить в Тюмени в октябре.
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Тюмень

Тюменский родительский комитет требует отменить концерты Егора Крида и одиозной молодежной группы «Френдзона», соответствующее заявление направлено в прокуратуру.

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На официальном сайте общественной организации сообщается, что их тексты и клипы побуждают к действиям, угрожающим жизни и здоровью детей и подростков. По мнению участников тюменского родительского комитета, песни молодежной группы носят агрессивный характер, а также содержат пропаганду алкоголя. Кроме этого, «Френдзона» воспевает и нетрадиционные сексуальные отношения. В связи с чем, у общественников возникают вопросы к возрастному цензу.

— Послушав в интернете их репертуар, мы были в шоке от него. Как можно вообще пускать таких людей на сцену, да еще с ограничением 12+? Минимум нужно ставить 18+, — говорится на сайте родительского комитета.

Активисты призывают педагогов и родителей не допустить осквернения тихой, уютной Тюмени тусовкой аморальной группы.

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— Такое ощущение, что этих людей специально выращивают, чтобы разлагать наше общество, «не мытьем, так катаньем». Мы категорично против выступления этой группы в нашем любимом городе Тюмени, - пишут общественники.

В подтверждение своих слов они опубликовали цитаты из интервью участников группы и тексты их песен.

#Новости#Тюменский городской родительский комитет#Общество#Происшествия#Подростки#Тюмень#Виктория Ахремчук
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