Тюменский родительский комитет требует отменить концерт «Френдзоны»

Тюменский родительский комитет требует отменить концерты Егора Крида и одиозной молодежной группы «Френдзона», соответствующее заявление направлено в прокуратуру.
На официальном сайте общественной организации сообщается, что их тексты и клипы побуждают к действиям, угрожающим жизни и здоровью детей и подростков. По мнению участников тюменского родительского комитета, песни молодежной группы носят агрессивный характер, а также содержат пропаганду алкоголя. Кроме этого, «Френдзона» воспевает и нетрадиционные сексуальные отношения. В связи с чем, у общественников возникают вопросы к возрастному цензу.
— Послушав в интернете их репертуар, мы были в шоке от него. Как можно вообще пускать таких людей на сцену, да еще с ограничением 12+? Минимум нужно ставить 18+, — говорится на сайте родительского комитета.
Активисты призывают педагогов и родителей не допустить осквернения тихой, уютной Тюмени тусовкой аморальной группы.
— Такое ощущение, что этих людей специально выращивают, чтобы разлагать наше общество, «не мытьем, так катаньем». Мы категорично против выступления этой группы в нашем любимом городе Тюмени, - пишут общественники.
В подтверждение своих слов они опубликовали цитаты из интервью участников группы и тексты их песен.