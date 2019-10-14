Тюменский родительский комитет требует отменить концерт «Френдзоны»

На официальном сайте общественной организации сообщается, что их тексты и клипы побуждают к действиям, угрожающим жизни и здоровью детей и подростков. По мнению участников тюменского родительского комитета, песни молодежной группы носят агрессивный характер, а также содержат пропаганду алкоголя. Кроме этого, «Френдзона» воспевает и нетрадиционные сексуальные отношения. В связи с чем, у общественников возникают вопросы к возрастному цензу.