Родительский комитет «запрещает» концерт Егора Крида в Тюмени

Организация опубликовала статью с заголовком «Кто пойдет на Крида — тот петух». Автор рассчитывает на родительскую общественность, которая не допустит Крида на «тюменскую сцену». Отмечается, что деятельность музыканта является аморальной. В его произведениях присутствует мат, гламур, пошлость, пренебрежение к женщинам.