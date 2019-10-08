Родительский комитет «запрещает» концерт Егора Крида в Тюмени

Организация опубликовала статью с заголовком «Кто пойдет на Крида — тот петух». Автор рассчитывает на родительскую общественность, которая не допустит Крида на «тюменскую сцену». Отмечается, что деятельность музыканта является аморальной. В его произведениях присутствует мат, гламур, пошлость, пренебрежение к женщинам.
В родкоме считают, что Крид нарушает закон «О защите детей от вредной информации».
Тюменский родительский комитет неоднократно выступал с инициативой запрета концертов различных исполнителей в областной столице. В 2018 году активисты движения обвинили журналистов в «одурачивании пользователей Интернета». Тогда членам организации не понравились статьи «Дождя» и «Медузы».