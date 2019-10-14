ПК «Молоко» задолжало сотрудникам порядка 15 млн рублей

Выяснилось, что организация должна около 15 млн рублей. При этом некоторые сотрудники не получают положенных денег уже три месяца. В настоящий момент в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении.
В начале октября СМИ сообщили, что в ПК «Молоко» задерживают зарплату. Люди получили на руки «авансы», но остальная часть денежных средств не выдавалась. На предприятии пояснили, что задержек с выплатами нет. Известно, что после вмешательства прокуратуры, рабочим перечислили 4 млн рублей. Оставшаяся часть долга будет погашена в ближайшее время.
По данным «Нашего города», АО «ТАЛК» требует с предприятия 1,4 млн рублей по договорам финансовой аренды (лизинга).