ПК «Молоко» задолжало сотрудникам порядка 15 млн рублей

В начале октября СМИ сообщили, что в ПК «Молоко» задерживают зарплату. Люди получили на руки «авансы», но остальная часть денежных средств не выдавалась. На предприятии пояснили, что задержек с выплатами нет. Известно, что после вмешательства прокуратуры, рабочим перечислили 4 млн рублей. Оставшаяся часть долга будет погашена в ближайшее время.