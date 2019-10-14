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ПК «Молоко» задолжало сотрудникам порядка 15 млн рублей

14 октября 2019, 10:38
Фото: 1Mi
Прокуратура Тюменской области вынесла предостережение главе организации ПК «Молоко». Отмечается, что предприятие имеет многомиллионную задолженность перед сотрудниками.

Выяснилось, что организация должна около 15 млн рублей. При этом некоторые сотрудники не получают положенных денег уже три месяца. В настоящий момент в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении.

В начале октября СМИ сообщили, что в ПК «Молоко» задерживают зарплату. Люди получили на руки «авансы», но остальная часть денежных средств не выдавалась. На предприятии пояснили, что задержек с выплатами нет. Известно, что после вмешательства прокуратуры, рабочим перечислили 4 млн рублей. Оставшаяся часть долга будет погашена в ближайшее время.

С тюменского ПК «Молоко» через суд хотят взыскать 1,4 млн рублей
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По данным «Нашего города», АО «ТАЛК» требует с предприятия 1,4 млн рублей по договорам финансовой аренды (лизинга).

#Новости#Общество#Зарплата#Переработка молока#Александр Мязин#Экономика
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