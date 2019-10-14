nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ему стало плохо: Студент из Тюмени выпал с балкона дома в 2 км от Санкт-Петербурга

14 октября 2019, 13:21
Фото: pixabay.com
Тюменский студент выпал с балкона 17-этажки в Кудрово (в 2 км от Санкт-Петербурга). Молодой человек погиб на месте.
Сюжет
Тюмень

Отмечается, что ему было 19 лет, он учился в петербургском Университете телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича. Его тело обнаружено 14 октября около 02:20 на Областной улице. По словам знакомых, он вышел подышать на балкон. Стражи правопорядка отмечают, что в этот день тюменец находился в гостях у однокурсницы. Молодые люди вечером употребляли спиртные напитки и развлекались.

В какой-то момент ему молодому человеку стало плохо, и он вышел на балкон. Через 15 минут его друзья заволновались и обнаружили тело около подъезда. Очевидцы срочно вызвали скорую помощь на место ЧП.

Агломерация Кудрово с 2017 года выросла с 17 до 31 тыс. человек. Здесь идёт строительство новых жилых зданий для жителей Санкт-Петербурга.

#Новости#Падения из окон#Санкт-Петербург#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25