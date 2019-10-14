Ему стало плохо: Студент из Тюмени выпал с балкона дома в 2 км от Санкт-Петербурга

Отмечается, что ему было 19 лет, он учился в петербургском Университете телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича. Его тело обнаружено 14 октября около 02:20 на Областной улице. По словам знакомых, он вышел подышать на балкон. Стражи правопорядка отмечают, что в этот день тюменец находился в гостях у однокурсницы. Молодые люди вечером употребляли спиртные напитки и развлекались.