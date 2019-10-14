Для приема цифрового сигнала тюменцам пришлось заменить телевизоры

Подключение спутникового телевидения обойдется жителям юга региона примерно в 1,5-2 тысячи рублей. Приобретение оборудования без услуг выйдет примерно на 5 тысяч рублей. Часть тюменцев могут обратиться за компенсацией. Социальная поддержки оказывается участникам ВОВ, гражданам, родившимся до 31 декабря 1931 года включительно и тем, кто получает меры социальной поддержки.