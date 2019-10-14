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Для приема цифрового сигнала тюменцам пришлось заменить телевизоры

14 октября 2019, 12:21
Фото: Наш город / 1Mi
Аналоговый сигнал телевидения в Тюменской области был отключен еще 15 апреля.
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Тюмень

Сегодня, 14 октября, в России полностью завершен переход на цифровое эфирное телевидение. Аналоговое вещание федеральных телеканалов отключено во всех регионах.

В Тюменской области символическую «красную кнопку» в аппаратной филиала Урало-сибирского Регионального центра РТРС нажали еще 15 апреля. Историческое событие происходило в присутствии сотрудников РТРС Крыма, Урала и Санкт-Петербурга. Тюменский регион попал во вторую волну «цифровизации» РФ. Одновременно с ним аналоговый сигнал телевидения был отключен еще в 19 российских субъектах.

Чтобы принимать бесплатные 20 каналов, жители юга Тюменской области должны иметь телевизор с технологией DVB-T2. В том случае, если техника устарела, зрителям следует приобрести приставку стоимостью от 990 рублей или новый телевизор от 6 тысяч рублей.

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Подключение спутникового телевидения обойдется жителям юга региона примерно в 1,5-2 тысячи рублей. Приобретение оборудования без услуг выйдет примерно на 5 тысяч рублей. Часть тюменцев могут обратиться за компенсацией. Социальная поддержки оказывается участникам ВОВ, гражданам, родившимся до 31 декабря 1931 года включительно и тем, кто получает меры социальной поддержки.

#Новости#Цифровое телевидение#Общество#ТВ#Интернет#Тюмень#Виктория Ахремчук
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