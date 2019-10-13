В плохом почерке тюменских врачей будет разбираться компьютерная программа

Тюменская разработка соответствует всем требованиям Минздрава РФ. Кроме этого она предполагает доступ к системе из любой точки мира. Благодаря чему руководитель сможет отслеживать все процессы, проходящие в медицинском учреждении. В настоящее время тюменская разработку внедрена уже более чем в 50 российских клиниках.