В плохом почерке тюменских врачей будет разбираться компьютерная программа

Автор IT-разработки, кандидат медицинских наук Сергей Гольцов говорит, что система запоминает фразы доктора и воспроизведет их во время заполнения карты.
Тюменская разработка соответствует всем требованиям Минздрава РФ. Кроме этого она предполагает доступ к системе из любой точки мира. Благодаря чему руководитель сможет отслеживать все процессы, проходящие в медицинском учреждении. В настоящее время тюменская разработку внедрена уже более чем в 50 российских клиниках.
По словам Сергея Гольцова, помимо медицинской деятельности есть ещё ряд направлений, без которых работа клиники невозможна. К примеру, мониторинг финансовых потоков и подключение фискальных устройств. В новой версии Matrix GO разработчики сделали это одним из ключевых элементов.