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В плохом почерке тюменских врачей будет разбираться компьютерная программа

13 октября 2019, 06:41
Фото: pixabay.com
Разработчики созданного в Тюмени программно-аналитического комплекса Matrix GO для медицинских учреждений делают ставку на совершенствование своего IT-продукта. Речь идет о том, что с его помощью можно будет легко разобрать плохой почерк врачей.

Автор IT-разработки, кандидат медицинских наук Сергей Гольцов говорит, что система запоминает фразы доктора и воспроизведет их во время заполнения карты.

Тюменская разработка соответствует всем требованиям Минздрава РФ. Кроме этого она предполагает доступ к системе из любой точки мира. Благодаря чему руководитель сможет отслеживать все процессы, проходящие в медицинском учреждении. В настоящее время тюменская разработку внедрена уже более чем в 50 российских клиниках.

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По словам Сергея Гольцова, помимо медицинской деятельности есть ещё ряд направлений, без которых работа клиники невозможна. К примеру, мониторинг финансовых потоков и подключение фискальных устройств. В новой версии Matrix GO разработчики сделали это одним из ключевых элементов.

#Новости#Медицина#Общество#Компьютеры#Здравоохранение#Тюмень#Виктория Ахремчук
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