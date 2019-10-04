Тюменских врачей обвиняют в изъятии органов для трансплантации

Как пишет 72.RU, ссылаясь на слова родственников, когда они приехали в больницу, парень дышал с помощью аппарата ИВЛ, у него билось сердце. В 00:30 врачи сказали, что у Юрия умер мозг, а поддерживали его, чтобы пересадить органы другим людям. По словам пресс-секретаря департамента здравоохранения Тюменской области Александры Малыгиной, состояние пациента изначально было очень тяжелым и родственников готовили к худшему. Однако представитель регионального депздрава отмечает, что медики, возможно, не достаточно корректно сообщили родственникам о состоянии пациента. Что же касается близких парня, то они грубили и мешали работать.