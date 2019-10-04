Тюменских врачей обвиняют в изъятии органов для трансплантации

Близкие Юрия Ференца, скончавшегося в городской больнице Тюмени, и врачи, лечившие его, сошлись в студии телеканала «Россия 1». Обе стороны выяснили отношения в ток-шоу Андрея Малахова.
Напомним, что молодой человек попал в аварию 19 сентября. Его состояние оценивалось, как очень тяжелое. Не приходя в сознание, он скончался. По словам родственников, им несколько раз сообщали о смерти Юрия.
Как пишет 72.RU, ссылаясь на слова родственников, когда они приехали в больницу, парень дышал с помощью аппарата ИВЛ, у него билось сердце. В 00:30 врачи сказали, что у Юрия умер мозг, а поддерживали его, чтобы пересадить органы другим людям. По словам пресс-секретаря департамента здравоохранения Тюменской области Александры Малыгиной, состояние пациента изначально было очень тяжелым и родственников готовили к худшему. Однако представитель регионального депздрава отмечает, что медики, возможно, не достаточно корректно сообщили родственникам о состоянии пациента. Что же касается близких парня, то они грубили и мешали работать.
В настоящее время кроме внутренней проверки в обстоятельствах произошедшего разбираются представители Следственного комитета.