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Тюменских врачей обвиняют в изъятии органов для трансплантации

4 октября 2019, 08:24
Фото: Наш город / 1Mi
Родственники молодого человека, скончавшегося в ОКБ №2, обратились в редакцию федерального телеканала.

Близкие Юрия Ференца, скончавшегося в городской больнице Тюмени, и врачи, лечившие его, сошлись в студии телеканала «Россия 1». Обе стороны выяснили отношения в ток-шоу Андрея Малахова.

Напомним, что молодой человек попал в аварию 19 сентября. Его состояние оценивалось, как очень тяжелое. Не приходя в сознание, он скончался. По словам родственников, им несколько раз сообщали о смерти Юрия.

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Как пишет 72.RU, ссылаясь на слова родственников, когда они приехали в больницу, парень дышал с помощью аппарата ИВЛ, у него билось сердце. В 00:30 врачи сказали, что у Юрия умер мозг, а поддерживали его, чтобы пересадить органы другим людям. По словам пресс-секретаря департамента здравоохранения Тюменской области Александры Малыгиной, состояние пациента изначально было очень тяжелым и родственников готовили к худшему. Однако представитель регионального депздрава отмечает, что медики, возможно, не достаточно корректно сообщили родственникам о состоянии пациента. Что же касается близких парня, то они грубили и мешали работать.

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В настоящее время кроме внутренней проверки в обстоятельствах произошедшего разбираются представители Следственного комитета.

#Новости#Медицина#Общество#Происшествия#Операция#Тюмень#Виктория Ахремчук
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