Следователи начали проверку медцентра, из которого пациента отправили «умирать» домой

Следственный комитет по Тюменской области начал проверку медицинского учреждения после того, как в СМИ появилась информация том, врачи выписали пациента, находящегося в тяжелом состоянии. Доводы, изложенные в публикациях, будут проверены, а также будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
Напомним, накануне в СМИ появилось сообщение о том, что Артем Михайлов, у которого диагностировали опухоль мозга, был отправлен в тяжелом состоянии из медицинского учреждения домой. Мать юноши записала видео с просьбой помочь ребенку. Как стало известно, у молодого человека в июле было обнаружено новообразование. В это время он находился в Кургане. Местные хирурги отказались оперировать такого «сложного» пациента.
Тюмениские нейрохирурги пообещали провести биопсию и отправили в Курган для оформления квоты, в связи с чем было утеряно драгоценное время. Госпитализация была назначена на 24 сентября, но симптомы болезни усилились. По словам врачей, сейчас ситуация критична, биопсию делать опасно. Родным молодого человека предлагают оформить квоту в Санкт-Петербург, однако на это уйдут недели.
Хирурги учреждения отмечают, что после проведенной врачебной комиссии принято решение о невозможности операции. Пациент может воспользоваться высокотехнологичной помощью в других учреждениях РФ.