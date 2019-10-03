nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Следователи начали проверку медцентра, из которого пациента отправили «умирать» домой

3 октября 2019, 09:43
Фото: СК по Тюменской области
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следственный комитет по Тюменской области начал проверку медицинского учреждения после того, как в СМИ появилась информация том, врачи выписали пациента, находящегося в тяжелом состоянии. Доводы, изложенные в публикациях, будут проверены, а также будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, накануне в СМИ появилось сообщение о том, что Артем Михайлов, у которого диагностировали опухоль мозга, был отправлен в тяжелом состоянии из медицинского учреждения домой. Мать юноши записала видео с просьбой помочь ребенку. Как стало известно, у молодого человека в июле было обнаружено новообразование. В это время он находился в Кургане. Местные хирурги отказались оперировать такого «сложного» пациента.

Тюменские следователи начали проверку больницы, где скончался пациент
Узнать подробнее

Тюмениские нейрохирурги пообещали провести биопсию и отправили в Курган для оформления квоты, в связи с чем было утеряно драгоценное время. Госпитализация была назначена на 24 сентября, но симптомы болезни усилились. По словам врачей, сейчас ситуация критична, биопсию делать опасно. Родным молодого человека предлагают оформить квоту в Санкт-Петербург, однако на это уйдут недели.

Хирурги учреждения отмечают, что после проведенной врачебной комиссии принято решение о невозможности операции. Пациент может воспользоваться высокотехнологичной помощью в других учреждениях РФ.

#Новости#Виктория Ахремчук#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25