Следователи начали проверку медцентра, из которого пациента отправили «умирать» домой

Напомним, накануне в СМИ появилось сообщение о том, что Артем Михайлов, у которого диагностировали опухоль мозга, был отправлен в тяжелом состоянии из медицинского учреждения домой. Мать юноши записала видео с просьбой помочь ребенку. Как стало известно, у молодого человека в июле было обнаружено новообразование. В это время он находился в Кургане. Местные хирурги отказались оперировать такого «сложного» пациента.