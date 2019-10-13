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Тобольский депутат пожаловался Путину на высокопоставленного силовика

13 октября 2019, 08:58
Фото: pixabay.com
Народный избранник обвиняет областного руководителя оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД в том, что он спас взрослую дочь от административной ответственности.
Сюжет
Тюмень

Парламентарий из Тобольска Ринат Урамаев обвиняет областного руководителя оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД Евгения Мокроусова в том, что он якобы спас свою дочь от административной ответственности, сообщает 72.RU со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Как говорится в жалобе, родственнице силовика удалось избежать наказания в силу того, что её отец оказывал давление на сотрудников ГИБДД. По неподтвержденной информации, она села за руль автомобиля будучи нетрезвой.

Депутат говорит, что случай произошёл в январе 2018 года, когда автоинспекторы остановили Nissan Tiida. Авто, возможно, принадлежало Алене Мокроусовой. Она, по данным народного избранника, является сотрудницей силового ведомства. К ответственности привлекли ее друга.

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По мнению депутата, Юрий - друг Мокроусовой, служит в полиции и, возможно, также находился в состоянии алкогольного опьянения. На него был составлен протокол, полицейскому пришлось выплатить штраф в 30 тысяч рублей и лишиться водительских прав. При этом сотрудники полиции продолжили службу в органах.

Урамаев в своем письме просит привлечь к ответственности Мокроусова и его дочь, а также провести проверку.

#Новости#Криминал#Общество#ДТП#Происшествия#Тюмень#Виктория Ахремчук
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