Тобольский депутат пожаловался Путину на высокопоставленного силовика

По мнению депутата, Юрий - друг Мокроусовой, служит в полиции и, возможно, также находился в состоянии алкогольного опьянения. На него был составлен протокол, полицейскому пришлось выплатить штраф в 30 тысяч рублей и лишиться водительских прав. При этом сотрудники полиции продолжили службу в органах.