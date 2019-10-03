За день в прокуратуру Тюменской области поступило 70 жалоб на коммунальщиков

Всего за один день, 1 октября, поступило 70 сообщений, по 36 из которых начаты проверки. Если будут основания, надзорное ведомство обещает принять меры прокурорского реагирования.
Чаще всего тюменцы жаловались на горячую линию на отсутствие отопления в квартирах либо в отдельных комнатах. Кроме того, несколько сообщений касались ненадлежащей работы управляющих компаний по наладке запущенной системы отопления.
Тюменцев также беспокоят медленные темпы капитального ремонта жилых домов в преддверии холодов.