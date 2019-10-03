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За день в прокуратуру Тюменской области поступило 70 жалоб на коммунальщиков

3 октября 2019, 04:53
Фото: 1Mi
Тюменская прокуратура подвела итоги работы телефона горячей линии для приема жалоб о сбоях при начале отопительного периода и капремонте многоквартирных домов.
Сюжет
Тюмень

Всего за один день, 1 октября, поступило 70 сообщений, по 36 из которых начаты проверки. Если будут основания, надзорное ведомство обещает принять меры прокурорского реагирования.

Чаще всего тюменцы жаловались на горячую линию на отсутствие отопления в квартирах либо в отдельных комнатах. Кроме того, несколько сообщений касались ненадлежащей работы управляющих компаний по наладке запущенной системы отопления.

Тюменцев также беспокоят медленные темпы капитального ремонта жилых домов в преддверии холодов.

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#Новости#Отопление#Прокуратура#Тюменская область#Жалобы#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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