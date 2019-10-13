Под Тюменью расцвели подснежники, одуванчики и верба

Синоптики прогнозируют в Тюменской области резкое похолодание, но жители региона выкладывают на страничках соцсетей фотографии распустившихся растений. Тюменцы пишут о том, что вновь зацвели подснежники и одуванчики. Однако на этом странности не заканчиваются. В комментариях к постам читатели сообщают, что зацвела даже верба, а кто-то признался, что успел собрать второй урожай. Впрочем, нашлись и скептики, желающие оспорить необъяснимое чудо природы, утверждая, что цветы эти вовсе не подснежники, и к холодам они относятся вполне лояльно:
«Это не подснежники, это цветы осенние, у нас такие в санатории по осени распускаются и до снега цветут», «Сон-трава, по-другому сибирский подснежник», «Это не подснежники вообще-то», «У меня кабачки ещё раз урожай дали», «И клубника тоже», «Верба появилась недавно заметил», «И одуванчики, запахло весной», - пишут пользователи социальных сетей.
Как сообщает 72.RU со ссылкой на специалистов центра «ФОБОС», такое поведение, скорее всего, обусловлено климатическими особенностями 2019 года: прохладным дождливым летом и мягкой затяжной осенью. Как оказалось, редкое явление можно наблюдать по всей Сибири.