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Под Тюменью расцвели подснежники, одуванчики и верба

13 октября 2019, 10:07
Фото: pixabay.com
В Тюменской области вновь распустились подснежники и одуванчики.
Сюжет
Тюмень

Синоптики прогнозируют в Тюменской области резкое похолодание, но жители региона выкладывают на страничках соцсетей фотографии распустившихся растений. Тюменцы пишут о том, что вновь зацвели подснежники и одуванчики. Однако на этом странности не заканчиваются. В комментариях к постам читатели сообщают, что зацвела даже верба, а кто-то признался, что успел собрать второй урожай. Впрочем, нашлись и скептики, желающие оспорить необъяснимое чудо природы, утверждая, что цветы эти вовсе не подснежники, и к холодам они относятся вполне лояльно:

«Это не подснежники, это цветы осенние, у нас такие в санатории по осени распускаются и до снега цветут», «Сон-трава, по-другому сибирский подснежник», «Это не подснежники вообще-то», «У меня кабачки ещё раз урожай дали», «И клубника тоже», «Верба появилась недавно заметил», «И одуванчики, запахло весной», - пишут пользователи социальных сетей.

Фото: Тюмень-наш дом

Как сообщает 72.RU со ссылкой на специалистов центра «ФОБОС», такое поведение, скорее всего, обусловлено климатическими особенностями 2019 года: прохладным дождливым летом и мягкой затяжной осенью. Как оказалось, редкое явление можно наблюдать по всей Сибири.

#Новости#Природа#Общество#Погода#Тюмень#Виктория Ахремчук
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