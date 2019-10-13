Под Тюменью расцвели подснежники, одуванчики и верба

Синоптики прогнозируют в Тюменской области резкое похолодание, но жители региона выкладывают на страничках соцсетей фотографии распустившихся растений. Тюменцы пишут о том, что вновь зацвели подснежники и одуванчики. Однако на этом странности не заканчиваются. В комментариях к постам читатели сообщают, что зацвела даже верба, а кто-то признался, что успел собрать второй урожай. Впрочем, нашлись и скептики, желающие оспорить необъяснимое чудо природы, утверждая, что цветы эти вовсе не подснежники, и к холодам они относятся вполне лояльно: