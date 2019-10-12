В Тюмени на улице Самарцева с ноября запретят парковку автомобилей

Тюменцы отмечают, что с каждым годом в центре города всё сложнее припарковать личный автомобиль. Платных парковое и различных ограничений становится всё больше. В ближайшее время чиновники города планируют увеличить количество подобных мест до 5 тыс. При этом в июне некоторые водители получали штрафы даже после оплаты парковочного места. Власти города отмечают, что для успешного решения проблем транспортных проблем не обойтись без введения запретительных мер.