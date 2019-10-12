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В Тюмени на улице Самарцева с ноября запретят парковку автомобилей

12 октября 2019, 04:00
Фото: 1Mi
В Тюмени на улице Самарцева ограничат стоянку автомобилей. По данным департамента дорожной инфраструктуры, с начала ноября здесь появятся знаки 3.27 и 8.24.
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Тюмень

Ограничение относится к району дома № 34. Теперь здесь будет работать эвакуатор, если будет замечена стоянка автомобилей. Решение принято комиссией Калининского АО Тюмени. Водителей просят обратить внимание на новые дорожные знаки.

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Тюменцы отмечают, что с каждым годом в центре города всё сложнее припарковать личный автомобиль. Платных парковое и различных ограничений становится всё больше. В ближайшее время чиновники города планируют увеличить количество подобных мест до 5 тыс. При этом в июне некоторые водители получали штрафы даже после оплаты парковочного места. Власти города отмечают, что для успешного решения проблем транспортных проблем не обойтись без введения запретительных мер.

#Новости#Парковки#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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