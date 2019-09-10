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От избытка чувств: тюменка выломала шлагбаум на парковке

10 сентября 2019, 11:22
Фото: YouTube
На платной парковке около набережной девушка выломала шлагбаум. Её ищет полиция Тюмени.
Сюжет
Тюмень

В «Тюменьгортрансе» уже подсчитывают расходы на восстановление городского имущества. На видеозаписи можно увидеть, как девушка всем своим весом прогибает шлагбаум и ломает его. Отмечается, что она сорвала большие болты, которые крепили оборудование.

Более того, на стоянке въехавший автомобиль пробыл менее 15 минут, а это время является бесплатным. Необходимости ломать установку не было. Девушка была на парковке вместе со знакомой на автомобиле с номерами ЯНАО.

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Весной этого года полиция Тюмени разыскивала молодого человека, который сломал шлагбаум. Поиск злоумышленника продолжался три месяца. Ущерб от его действий оценили в 1,2 тыс. рублей. Ему выписали протокол об административном правонарушении. Между тем после ремонта шлагбаум стал часто выдавать ошибки при оплате парковки.

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#Новости#Парковки#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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