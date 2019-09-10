От избытка чувств: тюменка выломала шлагбаум на парковке

В «Тюменьгортрансе» уже подсчитывают расходы на восстановление городского имущества. На видеозаписи можно увидеть, как девушка всем своим весом прогибает шлагбаум и ломает его. Отмечается, что она сорвала большие болты, которые крепили оборудование.
Более того, на стоянке въехавший автомобиль пробыл менее 15 минут, а это время является бесплатным. Необходимости ломать установку не было. Девушка была на парковке вместе со знакомой на автомобиле с номерами ЯНАО.
Весной этого года полиция Тюмени разыскивала молодого человека, который сломал шлагбаум. Поиск злоумышленника продолжался три месяца. Ущерб от его действий оценили в 1,2 тыс. рублей. Ему выписали протокол об административном правонарушении. Между тем после ремонта шлагбаум стал часто выдавать ошибки при оплате парковки.