От избытка чувств: тюменка выломала шлагбаум на парковке

Весной этого года полиция Тюмени разыскивала молодого человека, который сломал шлагбаум. Поиск злоумышленника продолжался три месяца. Ущерб от его действий оценили в 1,2 тыс. рублей. Ему выписали протокол об административном правонарушении. Между тем после ремонта шлагбаум стал часто выдавать ошибки при оплате парковки.