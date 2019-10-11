За строителями Мостостроя-11 будет следить «умная» тюменская каска с датчиками

Известно, что данная разработка должна устранить «нецелевое использование рабочего времени» у компании-партнёра. Между тем установка датчиков и сама система контроля может быть довольно дорогой, а слежение за количеством перерывов и другими действиями сотрудников при больших объемах просто невозможен. Разработка может быть использована на отдельных площадках. При общей численности сотрудников в 5 тыс. человек проверка каждого займёт очень много времени и трудовых ресурсов.