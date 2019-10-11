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За строителями Мостостроя-11 будет следить «умная» тюменская каска с датчиками

11 октября 2019, 11:43
Фото: сайт правительства Тюменской области
В Тюмени разрабатывают «умную каску», которая сможет следить за рабочими на стройке. Инициатором проекта выступил Мостострой-11.
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Тюмень

Отмечается, что разработкой занимаются специалисты ТИУ. Вся система работает вместе с базовой станцией и фиксирует сигналы датчиков. Специальные алгоритмы позволят наблюдать за движениями рабочих.

Известно, что данная разработка должна устранить «нецелевое использование рабочего времени» у компании-партнёра. Между тем установка датчиков и сама система контроля может быть довольно дорогой, а слежение за количеством перерывов и другими действиями сотрудников при больших объемах просто невозможен. Разработка может быть использована на отдельных площадках. При общей численности сотрудников в 5 тыс. человек проверка каждого займёт очень много времени и трудовых ресурсов.

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В настоящее время специалисты дорабатывают весь комплекс оборудования.

#Новости#IT-технологии#Тюмень#Александр Мязин#Технологии
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