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Posted 9 августа 2019, 05:57

Published 9 августа 2019, 05:57

Modified 19 августа, 16:26

Updated 19 августа, 16:26

Контракт на обустройство левого берега Туры в Тюмени достался АО «Мостострой-11»

Контракт на обустройство левого берега Туры в Тюмени достался АО «Мостострой-11»

9 августа 2019, 05:57
Фото: 1Mi.
Сюжет
Благоустройство
Стал известен победитель аукциона на укрепление и обустройство левого берега реки Тура в областной столице за 535,4 млн рублей.

Контракт достался единственному участнику торгов, который подал заявку на участие в аукционе на сайте госзакупок - компании «Мостострой-11», гендиректор которой - Николай Руссу, он является единственным кандидатом от «Единой России» на довыборы в тюменскую облдуму 8 сентября.

За 535,4 млн рублей подрядчик в течение года и семи месяцев с момента заключения контракта будет обязан установить систему видеонаблюдения, наружные сети электроснабжения, сети водоотведения, тепло- и газоснабжения, обустроить территорию. Протяженность участка, на котором запланировано проведение работ составляет около 900 метров.

Кроме того, к 2021 году на левой части набережной должна появиться пешеходная зона с амфитеатром, беседкой-библиотекой, а также площадки для катания на велосипедах, скейтбордах, волейбольная площадка и прогулочные зоны.

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#Наиль Каримов#Общество#Тюмень#Новости#Тюменская область#Благоустройство#Тура#Набережная тюмени
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